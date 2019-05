Arxivada la causa per desobediència en l’1-O contra un ‘hacker’ valencià de 21 anys en constatar que “no era autoritat”

El 22 de setembre de 2017, huit policies nacionals i una secretària judicial es van personar en l’habitatge de Daniel, un jove de 21 anys de Burjassot (València) aficionat a la informàtica. En l’operació d’entrada i escorcoll ordenada per la jutgessa substituta del Jutjat d’Instrucció número 4 de Paterna se li van confiscar el mòbil i dos discos durs. L’habitatge, on residia amb els seus pares, va ser regirat de dalt a baix gràcies a una ordre que va justificar l’operació per crim organitzat i drogues.

Els policies buscaven evidenciar que des d’un compte personal del jove en xarxes socials estava difonent-se el codi font de la pàgina web oficial del referèndum de l’1 d’octubre que el Tribunal Constitucional havia suspés perquè altres persones pogueren publicar-la, i la policia va arribar a preguntar-li si “treballava per a la Generalitat de Catalunya”. El Ministeri d’Interior va informar aquell dia que Daniel era una mena de “capitost” d’una xarxa organitzada.

Daniel va haver d’acudir a declarar com a imputat el 8 de febrer de 2018 i, un any i huit mesos després de l’escorcoll de sa casa i de no haver-li retornat el mòbil i els discos durs, el jutge titular ha arxivat la causa contra el jove, segons l’acte de sobreseïment a què ha tingut accés eldiario.es.

El dia de l’escorcoll, la policia va acudir amb una ordre en què s’actuava contra Daniel per desobediència, cosa que des d’un primer moment el seu advocat va considerar una aberració legal, ja que el jove no era ni funcionari públic ni autoritat.

En l’acte d’arxivament de la causa contra Daniel el jutge relata que la policia va comprovar que el jove “estava descarregant-se bases de dades relacionades amb el referèndum, i que s’havia creat un script per a aquests fets”. I conclou que, “després d’haver practicat totes les diligències d’investigació s’han estimat essencials per a determinar la naturalesa i les circumstàncies dels fets”, “no consta que l’investigat detinguera en el moment de la comissió dels fets investigats condició d’autoritat o funcionari públic”.

És a dir, el jutge arxiva una causa per desobediència contra un jove que hauria decaigut en el mateix moment en què es comprovara que no era càrrec públic, funcionari o autoritat. Cosa que, des del primer dia, va al·legar la seua defensa.