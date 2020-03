La premsa italiana situa el partit Atalanta-València CF com el "detonador" del contagi massiu de coronavirus a Llombardia

La premsa italiana ha començat a situar com el focus de la infecció massiva de coronavirus a Llombardia, la zona d'Europa amb més afectats i morts, en el partit de Champions entre el Atalanta i el València CF el passat 19 de febrer. Periòdics com La Repubblica o Il Corriere dello Sport citen a experts de la Universitat de la Sapienza i la Unitat de Crisi de Protecció Civil com a defensors d'aquesta tesi encara que "encara que encara no és una certesa científica", apunten.

Les investigacions sobre el tema ja s'han iniciat fa setmanes a Itàlia però en la Comunitat Valenciana hi ha evidències que també ajudarien a sustentar aquesta hipòtesi. El 35% de la plantilla del València Club de Futbol està contagiada amb coronavirus, la que més casos de tota Espanya ha registrat, i diversos dels periodistes que van acudir al partit van haver de ser hospitalitzats per a superar el virus. A més, la Universitat de València i el CSIC sospiten que els dos focus d'infecció de la Comunitat Valenciana venen del nord d'Itàlia.

Francesco LeFoche, professor de Reumatología de Ciències Biomèdiques, en la Universitat de la Sapienza, assegura a Il Corriere dello Sport que "ha passat un mes des d'aqueix partit. Els temps són rellevants". "La congregació de milers de persones, a dos centímetres una de l'altra, encara més associada a les comprensibles manifestacions d'eufòria, crits, abraçades, pot haver afavorit la replicació viral", apuntava.

"Em referisc a una expulsió de grans partícules virals a gran velocitat des de les vies respiratòries superiors, la boca i el nas. Estem parlant de l'èmfasi col·lectiu d'un partit històric. He d'imaginar que quasi tothom va acudir a aqueix partit, probablement fins i tot asimptomàtics i febrils", va afegir. El partit va acabar 4 a 1 a favor dels italians, que van convertir el partit en una festa.

La Repubblica per part seua, situa com a font a la unitat de crisi de Protecció Civil. "Alguna cosa més que un suggeriment, una mica menys que una certesa científica, a més, ara impossible de demostrar", asseguren en el prestigiosos periòdic italià.

El partit entre el Atalanta de Bèrgam i el València CF es va celebrar a Milà, ja que el club italià no té el seu estadi homologat. Això va provocar que uns 35.000 afeccionats es traslladaren a l'estadi de San Siro a 70 quilòmetres de la seua ciutat el 19 de febrer i els seus dies anteriors i posteriors. Altres 2.300 van acudir des de València. Tant periodistes, com alguns afeccionats, com la plantilla del club de Mestalla han donat possitiu després d'aquest viatge.