L'Audiència arxiva la causa del circuit de Fórmula 1 en la qual estava processat Camps com demanava Anticorrupció

L'Audiència Provincial de València ha decidit arxivar la causa per les presumptes irregularitats durant el procés de construcció del circuit urbà de F1 a València, tal com havia sol·licitat la Fiscalia Anticorrupció i en contra del criteri de la jutgessa instructora del cas.

En una interlocutòria d'aquest passat dilluns, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València segueix la línia d'Anticorrupció i veu prescrit, cas que n'hi haguera, el possible delicte de prevaricació.

Aquest delicte, continua la resolució, únicament seria perseguible encara en virtut de la seua connexitat amb una malversació de cabals públics agreujada, cosa que, en no acreditar-se un "perjudici econòmic directe per a la Generalitat Valenciana, "no ha sigut possible constatar de forma fefaent".

"No basta per a aconseguir una conclusió diferent el cost elevat del circuit de Fórmula 1, fet previsible malgrat les manifestacions del senyor Camps en el sentit que el cost del mateix seria 'zero'", agrega el tribunal.