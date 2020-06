Un altre front legal per a Aurelio Martínez: terratrémol en el port esportiu de Gandia després de la garrotada judicial que tomba la concessió

Front judicial obert per a l’Autoritat Portuària de València (APV) que se sumarà al complicat procés d’ampliació nord del port de València. La gestió del port esportiu de Gandia ha saltat per l’aire després que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià haja tombat la concessió atorgada per l’APV al Reial Club Nàutic de Gandia. La justícia ha donat la raó a l’empresa de Cadis Alcara Infraestructuras, que, després d’haver sigut seleccionada el 2017 per haver fet una oferta econòmica més bona, va acabar descartant-se per haver presentat les garanties econòmiques de la seua oferta, uns 130.000 euros, 24 hores fora de termini.

La sentència, que l’APV no sap si hi recorrerà i que estudien els seus serveis jurídics, deixa empantanades les obres de reforma de les instal·lacions que havia començat a fer el club nàutic. A més, després de la garrotada judicial, l’actual president Daniel Vidal ha anunciat la dimissió i la convocatòria d’eleccions. D’aquesta manera, l’adjudicació passa al punt inicial, encara que Alcara Infraestructuras ja va ser seleccionada pel consell d’administració de l’APV i la seua opció, publicada en el BOE.

La sentència després de les decisions de l’APV ha sigut com un terratrémol a Gandia i en el club nàutic, ja que, sense saber com acabaria el judici per la concessió, van començar les obres de reforma de la infraestructura.

De fet, al juny del 2017 el BOE ja va publicar la decisió d’adjudicar la concessió a l’empresa després de considerar el consell d’administració de l’APV que era una oferta econòmica més favorable per a l’interés general. Després de recórrer administrativament el Reial Club Nàutic la decisió per un defecte de forma en haver presentat amb 24 hores de retard les garanties del 2%, l’APV va canviar de decisió sense tindre en compte les ofertes.

Alcara Infraestructuras va recórrer a la justícia i finalment el TSJ valencià li va donar la raó pel fet de considerar l’actitud “excessivament rígida” de tombar una concessió milionària per un defecte de forma. Ara l’APV haurà de decidir què fa, encara que el Reial Club Nàutic de Gandia ja ha decidit que recorrerà a instàncies superiors.

La bastonada judicial no sols és a l’APV, sinó també als clubs nàutics, que han monopolitzat els ports esportius des de fa dècades i que, en el cas dels ports gestionats per la Generalitat, han intentat que renovaren de manera automàtica les seues concessions sense concurs públic, com va contar eldiario.es.

Aquesta sentència i aquest procés en el port esportiu de Gandia han evidenciat que les ofertes amb millors condicions per a l’interés general són les que han de prevaldre, perquè es tracta de la gestió d’espais públics de gran interés econòmic. En aquest cas, Alcara es comprometia per contracte a invertir set milions d’euros, mentre que el Reial Club Nàutic, que gestiona l’espai des de fa 60 anys, 3,5 milions.