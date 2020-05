Auxiliars, infermeres, zeladors: fins a 1.200 professionals s’incorporen a la sanitat valenciana a la recerca de casos amb símptomes lleus

Superat el perill de saturació als hospitals valencians i amb les taxes d’ocupació de llits i d’unitats de cures intensives (UCI) en un descens continu (un 40% i un 44% respectivament el mes de maig), la lluita contra la pandèmia es lliura ara des dels centres d’atenció primària.

Dilluns passat 11 de maig es va posar en marxa el protocol de detecció precoç de possibles contagiats, segons el qual, davant l’avís als centres de salut de qualsevol persona amb qualsevol símptoma lleu, se li ha de fer una prova PCR en un termini entre 24 i 48 hores.

Aquest pacient ha de romandre confinat fins que s’obtinguen els resultats. Si és negatiu, pot continuar fent vida dins dels límits de la nova normalitat, però si és positiu, ha de romandre 15 dies més en quarantena.

Paral·lelament, un equip del centre de salut ha de contactar amb totes les persones amb qui haja pogut contactar aquest sospitós de contagi i fer-los un seguiment i fins i tot proves PCR si els metges ho consideren oportú.

La posada en marxa d’aquest protocol és fonamental, ja que la capacitat per a testar sospitosos és un altre dels paràmetres que el Ministeri de Sanitat té molt en compte a l’hora de valorar els avanços en la desescalada.

De fet, independentment del canvi de criteris d’última hora denunciat pel president del Govern valencià, Ximo Puig, el baix índex de proves PCR fet durant la fase 0 va ser la causa principal per la qual 14 departaments de salut no van poder passar inicialment a la 1.

Segons el mateix informe que la Generalitat va remetre al Govern, entre finals d’abril i principis de maig es van fer proves PCR a un 20% dels sospitosos. Ara aquest índex ha pujat al 64%.

No obstant això, els centres d’atenció primària necessiten un reforç important per a dur a terme aquesta tasca de rastreig, fonamental en aquesta fase de la desescalada. Per aquest motiu, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat la contractació a partir de la setmana que ve de 1.210 professionals.

En concret s’hi incorporaran 600 professionals d’infermeria, 334 auxiliars d’administració, 185 zeladors i zeladores i 91 tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria. La seua faena es prolongarà com a mínim durant sis mesos i seran els responsables de fer aquest rastreig i seguiment dels possibles casos.