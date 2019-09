Madrid investiga el forat d’Avalmadrid mentre la Generalitat Valenciana oculta l’auditoria a l’SGR, rescatada amb 200 milions

La Societat de Garantia Recíproca SGR) de la Comunitat Valenciana, rebatejada com a Afín SGR, és un altre dels instruments públics que els excessos de l’època del PP de Francisco Camps van afonar. Tant, que el 2016 i per donar-li viabilitat, va necessitar un rescat amb diners públics de 200 milions d’euros abonats amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). A més, els recursos que ara genera gràcies a l’assistència pública que va rebre continuen destinant-se a cobrir el deute contret amb els bancs.

L’SGR es va utilitzar per a donar avals a projectes ruïnosos d’amics del poder amb una fiscalització dubtosa dels seus consellers, que encara pledegen perquè van ser sancionats pel Banc d’Espanya a tornar 1,37 milions d’euros per aqueix descontrol. Entre els sancionats, importants representants i empresaris valencians que van formar part del seu consell d’administració.

El president de l’SGR i director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, es va comprometre a contractar una auditoria forense, també coneguda com a forensic, per determinar si hi hagué avals donats fora dels criteris tècnics, que beneficiaren consellers o persones vinculades a l’entitat. Va ser un dels arguments, a més del rescat d’un instrument financer positiu per a les pimes, que Illueca va esgrimir per justificar l’enterrament de 200 milions.

Els treballs forensics, encarregats per moltes empreses privades per evitar i previndre problemes, van orientats a investigacions sobre possibles casos de frau, corrupció, eixides d’efectius, apropiació indeguda, manipulació comptable, competència deslleial, conflicte d’interés o un altre tipus de pràctiques internes il·legals o poc ètiques.

Els treballs de l’auditoria forense van concloure fa més de mig any i, a preguntes d’aquest mitjà, Illueca va assegurar que el traslladaria a la Conselleria d’Hisenda i a l’Advocacia de la Generalitat. En el segon cas, per veure si amb les perquisicions aconseguides s’iniciava una acció legal contra alguna persona física pels avals fallits concedits abans del 2012, quan l’entitat va saltar per l’aire.

L’informe està en el departament que dirigeix Vicent Soler, que no ha contestat a les peticions d’accés reiterades per a consultar el document. El forensic està acabat, però ni s’ha posat en coneixement del parlament valencià ni de la premsa per a conéixer els resultats d’un estudi que ha de dirimir les possibles responsabilitats per la mala gestió d’una entitat que ha costat als valencians un mínim de 200 milions d’euros.