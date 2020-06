Ayuso anuncia a Madrid un hospital d’emergència com el que el PP critica a València

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar el dilluns 8 de maig que alçarà una infraestructura sanitària per a fer front a pandèmies puntuals i en què invertirà 50 milions d’euros.

El centre constarà de tres pavellons de 7.400 metres quadrats cadascun i tindrà més de mil llits, 48 dels quals en Unitats de Cura intensiva (UCI).

La infraestructura és molt similar a les tres que va alçar durant el pic més alt de la pandèmia la Generalitat Valenciana al costat dels hospitals de referència de Castelló, València i Alacant i que acullen 798 llits ampliables fins a 1.100 si fora necessari.

Precisament, dilluns mateix el senador del PP per València, Fernando de Rosa, i el diputat autonòmic José Juan Zaplana es van desplaçar a l’hospital de campanya situat al costat de l’hospital La Fe de València i van criticar el model, enfront de l’utilitzat a Madrid, en referència a l’habilitat en Ifema.

En concret, De Rosa, germà del conseller delegat de l’empresa Ribera Salud que gestiona els hospitals de Torrevella i Elx, Alberto de Rosa, va afirmar sobre l’hospital de campanya de València, similar a l’anunciat ara per Ayuso: “No és un model adequat, és un model que és dispar del que es va utilitzar a la comunitat de Madrid, un model molt millor tenint en compte la prevenció de riscos laborals, un model en què els sanitaris estan molt més còmodes a l’hora de fer la seua activitat”.

Precisament, en el cas del recinte anunciat a Madrid, les crítiques per part del personal mèdic no s’han fet esperar pel fet de considerar que les prioritats han d’estar a reforçar una plantilla minvada durant anys i a mantindre (i a vegades obrir) infraestructures ja existents, com una ala de l’hospital Infanta Sofía que hui dia roman tancada.

.@fernandoderosa4 explica, tras visitarlo, que el modelo de hospital de campaña por el que ha optado @ximopuig no es adecuado y no se va a poder utilizar nunca como hospital @josejuanzaplana@isabelbonigpic.twitter.com/OGG2hYLGIU — Partido Popular CV (@ppcv) June 8, 2020

De Rosa va insistir que “el model de la comunitat de Madrid ha sigut un model eficaç, s’ha posat en funcionament, se n’ha acreditat la funcionalitat i ací esperem que no s’haja d’utilitzar mai, però hi ha encara moltes deficiències que s’han d’esmenar”.

De la seua banda, Zaplana va criticar “la falta de criteri a l’hora de construir aquestes instal·lacions, elprimer perquè no està acabat, hem vist que hi ha moltes coses per finalitzar; hui mateix estaven posant extractors d’aire en alguns dels lavabos”. El diputat autonòmic va afegir que “no està acabat el pla d’autoprotecció ni la senyalètica del mateix hospital”, entre altres qüestions.

.@josejuanzaplana y @fernandoderosa4 han visitado el Hospital de campaña ubicado junto a La Fe de Valencia. Han constatado que todavía tiene muchas cosas por finalizar. @GVAsanitat@isabelbonigpic.twitter.com/v0QGJ9ULbj — Partido Popular CV (@ppcv) June 8, 2020

Actualment les instal·lacions al costat de la Fe de València tenen 370 llits (dels 500 anunciades inicialment); les del General d’Alacant en tenen 240 (poden arribar fins a 400) i les del General de Castelló en tenen 188 dels 200 per als quals tenen capacitat. La inversió en aquests centres ha arribat a 4,8 milions d’euros.

Els centres es van construir en un primer moment per evitar la saturació dels hospitals d’aguts i com a estada temporal de pacients lleus o moderats, però finalment no es van utilitzar, ja que no es va arribar a produir una situació de saturació. Amb tot, es mantenen com a centres de suport per a fer proves serològiques i a manera de prevenció davant de possibles rebrots o davant d’una segona onada de contagis.