Baldoví fia el sí de Compromís a Sánchez a quatre acords: finançament autonòmic, deute, beneficis per als citricultors i infraestructures

Crida a la raó i al pragmatisme. El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, demana als socialistes i als dirigents d’Unidas Podemos que tornen a asseure’s a la taula per arribar entre totes les forces que van donar suport a la moció de censura a un acord de Govern. El contrari, creu el dirigent, tindria conseqüències “funestes” per a un projecte progressista.

El representant de la coalició valencianista s’ha reunit dimecres amb el secretari d’Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos i ha eixit de la trobada amb un preacord sota el braç. Segons Baldoví, el dirigent socialista s’ha compromés que el partit envie dijous una proposta per escrit perquè l’executiva de Compromís puga analitzar-la, esmenar-la –si cal– i votar-la.

La coalició valencianista assenyala quatre punts irrenunciables per a arribar a un acord de mínims: corregir el deute que ha generat l’infrafinançament autonòmic valencià, connexions de l’AP-7, mesures per a salvaguardar la citricultura valenciana i la condonació del deute del Consorci València 2007 –que gestiona el complex esportiu i d’oci de la Marina–. Baldoví matisa que l’acord s’emmarca en una agenda social beneficiosa per a tot l’Estat –un anunci que exposarà Pedro Sánchez en el seu discurs d’investidura dilluns que ve– i que no significa conformar-se amb aquestes mesures, sinó que és un punt de partida per a aconseguir un govern progressista.

La posició de Compromís, explica el seu portaveu en el Congrés, Joan Baldoví, és “responsable”. “Som molt pragmàtics; qualsevol avanç que es puga produir per al benestar dels valencians, bregarem perquè arribe”, afirma el diputat. Encara que avisa: “Sense acord per escrit no podem votar sí a la investidura. Si el document és satisfactori, hi donarem el vot a favor i si no, negociarem fins l’últim minut perquè hi haja un acord. Entenem que sempre és millor un acord que no siga satisfactori al 100% que l’absència d’acord”.

Encara que el diputat ha vist voluntat del Partit Socialista d’arribar a un acord amb la seua formació, no veu amb massa esperances que la investidura siga favorable per a Sánchez, ateses les circumstàncies. “Recorda la investidura de Rajoy el 2015”, reconeix, sobre el bloqueig institucional que va portar a unes noves eleccions. “Em sorprén i decep la peresa del Govern per a negociar. El 2016 vam mantindre sis reunions amb el PSOE per a parlar de programa, que és el que crec que s’hauria d’haver fet, no estar dos mesos parlant de si Iglesias estarà en el Govern o no. I a partir d’un programa, discutir quines persones han de dur-lo a terme”, exposa el diputat de Compromís, reivindicant la fórmula de l’executiu valencià per a integrar a tres formacions polítiques. Deixar-ho tot per a l’últim dia no és la millor manera d’aprovar un examen. “Instem que hi haja generositat i que no passen els dies sense fer res”, conclou.