Baldoví, sobre el discurs de Felip VI: "El temps d'amagar la merda davall de les catifes ha passat"

Els representants de Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya, el PNB, Bildu, Junts per Catalunya i el BNG tornen a registrar en el Congrés la petició d'investigació al rei emèrit després del criticat discurs de Felip V del passat dimecres.

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, critica que el rei no fera esment a l'escàndol que esguita el seu pare, l'anterior cap de l'Estat, i considera que "no es pot permetre que el cap de l'Estat s'aprofite de ser-ho per a fer de comissionista vulgar i embutxacar-se milions en lloc de revertir-los en el seu poble". "El temps d'amagar la merda davall de les catifes ha passat", assegura el diputat valencianista.



Baldoví també ha criticat el comportament de l'actual monarca, Felip VI, des que es coneguera la investigació. "No podem tolerar que l'actual rei coneguera des de fa un any tot això i que haja aprofitat aquesta crisi tan dura per a intentar passar d'amagatons. Si una institució no és mereixedora de la confiança que tots els ciutadans tenen en ella, aqueixa institució no mereix ser respectada. Si la corona vol perviure en el temps ha de ser clara i transparent, per salut democràtica ningú hauria d'oposar-se a aquesta Comissió d'Investigació, els que la rebutgen li fan un mal servei a la institució", considera el diputat. La Casa Reial va anunciar fa a penes uns dies la renúncia a l'herència del monarca i la seua expulsió dels Pressupostos de la institució.

Els grups van presentar una proposta de comissió d'investigació després que un diari de Ginebra informara sobre una investigació a suposats comptes a Suïssa del monarca emèrit. La Mesa del Congrés va tombar aquesta proposta el passat 10 de març, rebutjada per tots els grups que la componen excepte els representants d'Unides Podemos. Els grups que van plantejar la iniciativa no tenen representació en aquest òrgan de tramitació.

Aquesta ha sigut la quarta vegada que la Mesa del Congrés rebutja una comissió d'investigació sobre el rei emèrit arran de les informacions sobre la sol·licitud de dades que ha fet la Fiscalia Anticorrupció a Suïssa pel presumpte lliurament de 100 milions d'euros de l'Aràbia Saudita a Joan Carles I, que va avançar eldiario.es a principis de març.

"L'actuació del rei emèrit mereix que es faça, d'una vegada per sempre, una investigació en el Congrés que traga a la llum tots els tripijocs, totes les comissions que s'ha embutxacat i tots els paradisos fiscals que ha utilitzat aquest rei per a enriquir-se", sentencia Baldoví.