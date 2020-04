Barceló convoca el primer consell de direcció de la Conselleria de Sanitat en tres mesos per informar de la pandèmia

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública només ha convocat dos consells de direcció del seu departament des del començament de la pandèmia. L’un darrere de l’altre, aquesta mateixa setmana, els últims dimarts i dimecres del mes d’abril. En aquest organisme es reuneixen els alts càrrecs del departament, en màxima activitat durant els dos últims mesos, que no ho feien formalment des de febrer.

En diferents nivells de la conselleria es produeixen crítiques dels que consideren que la socialista Ana Barceló acapara la gestió. Segons les fonts consultades del departament de Sanitat, la informació no transita de manera fluida i la presa de decisions es du a terme sense consultar la resta dels càrrecs. Aquestes fonts critiquen que no es té en compte a la resta dels subdepartaments i direccions generals per a la presa de decisions i expressen malestar perquè no se’ls ha consultat.

Per exemple, indiquen que, per assessorar la comissionada encarregada pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de la compra de material, Maria José Mira, secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, no s’ha inclòs entre els assessors els responsables de Farmàcia o Assistència Sanitària, però sí el sotssecretari de la Conselleria de Sanitat i la directora general d’Addiccions, que va enviar un correu manifestant els seus dubtes sobre la idoneïtat de la decisió. Tampoc s’han tingut en compte altres escalons de l’executiu per a organitzar la desescalada, una tasca que està capitanejant pel president Ximo Puig.

El gabinet de la consellera Barceló defensa que el contacte amb els secretaris autonòmics i els directors generals és constant, siga per la via del consell o mitjançant altres reunions. Aquestes reunions no es reflecteixen en l’agenda de la consellera, encara que sí les d’altres organismes implicats. L’agenda no reflecteix l’activitat real de la consellera, segons les fonts consultades, atesa la càrrega de faena.

El departament d’Ana Barceló defensa que el contacte és constant, que hi ha videoconferències diàries, a més de les rodes de premsa, i que es passa informació als portaveus dels grups parlamentaris. Barceló està present en les trobades del president de la Generalitat amb els portaveus i protagonitza rodes de premsa diàries. Des de l’inici de l’estat d’alarma, s’ha absentat a penes quatre vegades, dues per la previsió de comparéixer en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes. En aquestes ocasions, la consellera no ha delegat en altres càrrecs del seu departament per a transmetre la informació i s’ha enviat un comunicat de premsa. És el seu gabinet el que atén els dubtes. Des que la responsable d’epidemiologia va protagonitzar un episodi incòmode a l’inici de l’epidèmia quan va afirmar que no tenia per què conéixer que a Milà jugava un partit de futbol el València, ha sigut la consellera l’encarregada de respondre i portar la pressió de les compareixences públiques.

Des de les Corts Valencianes, els grups parlamentaris critiquen que la consellera no es reunisca amb els portaveus de Sanitat, com han fet altres departaments amb els diputats encarregats de la seua branca de gestió. PP i Ciutadans van retraure en l’última sessió parlamentària que hi haguera poc de contacte, encara que el departament de Barceló defensa que trasllada informació diària als portaveus i entén que són ells els que han de remetre-la als diputats.