Continua el descens d'hospitalitzats per coronavirus i es frena la xifra de nous casos a la Comunitat Valenciana, amb 60 morts més

"No tinc cap dubte que estem veient els efectes del confinament", ha assegurat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en resposta a una pregunta en donar a conéixer aquest dissabte unes xifres de l'epidèmia de coronavirus que confirmen el descens en el nombre d'hospitalitzats i el fre de nous casos a la Comunitat Valenciana.

Concretament, en relació al divendres, hi ha 87 malalts menys ingressats amb coronavirus als hospitals valencians dels que hi havia el divendres. El nombre total de pacients hospitalitzats amb la malaltia és de 1.997. També es manté la pressió sobre les UCI, amb el mateix nombre de malalts, 386, que el divendres, i una ocupació del 65,9% de la capacitat. Segons la consellera, estan disponibles 302 llits en unitats de vigilància intensiva, després que s'hagen afegit 26 llits més.

Al mateix temps, s'han detectat 277 nous positius, 46 menys que el dia anterior. El conjunt de contagis detectats ascendeix a 6.821 a la Comunitat Valenciana (1.137 són professionals sanitaris). El nombre d'altes és ja de 695, després que se n'hagen produït 103 des del divendres. Aquestes dades han fet que la consellera indicara que "les xifres revelen un altiplà", és a dir, una estabilització de la incidència de la pandèmia COVID-19. Però ha advertit que "no cal baixar la guàrdia".

La part negativa segueix representada pel nombre de morts, que acrriba a 571, amb un augment de 60 morts del divendres al dissabte. Les residències de majors registren el percentatge més important de defuncions. En elles s'ha produït ja 137 morts des que va començar la crisi, amb un augment de sis en les últimes 24 hores.

Un total de 91 residències compten amb casos de contagi detectats i un total de 658 residents i 185 treballadors han donat positiu. Nou residències estan sota vigilància de Sanitat.

Barceló ha evitat pronunciar-se sobre la prolongació per part del Govern d'Espanya del confinament i ha dit no tindre "cap informació" sobre la possible recomanació d'un ús generalitzat de màscares ni de "com se'n proveiria" a la població.