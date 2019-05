Batalla socialista per la Diputació de València: el sanchisme es blindarà en la institució davant el menyspreu en les Corts

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar la matinada del 29 d’abril, en plena celebració de la victòria en les autonòmiques, que Toni Gaspar seguiria al capdavant de la Diputació de València. Aquesta declaració del també secretari general del PSPV-PSOE va molestar, i no poc, en els altres ressorts de poder orgànic del partit, que van entendre l’anunci com una vulneració de competències. Més encara quan els diputats provincials es trien després de les municipals i correspon a la direcció provincial fixar la posició en aquesta institució, expliquen des de l’entorn del ministre de Foment i secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos.

Aquest anunci de Puig sense avís, en plena borratxera electoral i a un mes dels comicis municipals, va ser el principi, però a mesura que han avançat les negociacions del pacte autonòmic i, sobretot, després de la distribució de les quotes de poder en el Grup Parlamentari Socialista s’ha trencat la pax socialista. Entenen en la Direcció Provincial del PSPV i en direccions comarcals que si l’executiva “de país” ha anat a la seua en la distribució de càrrecs institucionals, els sanchistes han de tutelar l’elecció dels membres socialistes de la Diputació de València.

Així doncs, en la batalla per l’elecció dels 13 diputats provincials per partit judicial no hi haurà negociació i es jugarà a les majories dins del partit. I ací, en la Direcció Provincial –controlada per la presidenta Mercedes Caballero– i les comarcals, tindran molt a dir. Posteriorment, serà aqueixa majoria de diputats la que acabe elegint el president o la presidenta de la Diputació de València.

En aqueix sentit, la figura de Gaspar no genera un recel especial entre l’abalisme, però podria ser descavalcat per haver sigut proposat per Puig sense acordar-ho amb la provincial i les comarques. Gaspar podria tindre com a rival en el seu propi partit judicial Darío Moreno, quasi amb seguretat futur alcalde de Sagunt, i cap de gabinet de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. La relació entre Gaspar i Moreno és molt bona, però podria ser una alternativa a l’alcalde de Faura en cas de conflicte.

Rafa García, que repetirà com a alcalde després d’haver obtingut la majoria absoluta a Burjassot, és un dels preferits pel sanchisme per a liderar la Diputació. L’actual diputat de Burjassot, Pepe Ruiz, no repetirà, i per tant l’entrada de García no damnificaria ningú. García va ser l’ariet del sanchisme en les primàries contra Puig i podria convertir-se en un vertader contrapoder institucional al Palau.

Sona també l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez. Martínez ha tornat a obtindre majoria absoluta en el seu municipi i la presidència de la Diputació de València seria un colofó a la seua trajectòria política. L’alcaldessa de Quart ha deixat la Mesa, però serà portaveu adjunta en les Corts. És un perfil a què no s’oposarien els abalistes, que Puig tampoc veuria malament i podria ser candidata de consens, a més que els socialistes nomenarien una dona en una institució tan important com la provincial. Cosa que no va passar el 2015.