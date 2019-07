La Biblioteca Pública de València tanca les vesprades de juliol per falta de personal

La Biblioteca Pública del carrer de l'Hospital de València tancarà les vesprades de juliol -i, probablement, tot el mes d'agost- per falta de personal. Sis de les set places que falten per cobrir corresponen al torn de la vesprada. La Biblioteca Pilar Faus, que va tindre 429.529 visites durant 2018, té vacants dues places de tècnic a la vesprada, dues places d'auxiliar de gestió i dues d'ordenança, a més de la plaça d'administrador.

Fonts de la biblioteca han confirmat a aquest diari que tancarà totes les vesprades del mes de juliol i, probablement, tot el dia durant el mes d'agost. La Biblioteca Pública tancava cada any les vesprades del mes d'agost i obria matí i vesprada durant juliol però la falta de personal aboca a limitar l'horari estival habitual. Durant els mesos de juliol i agost és habitual que estudiants o opositors utilitzen el recinte cultural per a estudiar.

La biblioteca va penjar en la seua pàgina de Facebook el passat 27 de juny un avís als usuaris advertint del canvi d'horari. Així, obrirà des de les 9 del matí fins a les 15h. La biblioteca depén de la Conselleria de Cultura, que dirigeix Vicent Marzà, però la cobertura de places correspon a la direcció general de Funció Pública de la Conselleria de Justícia, que dirigeix Grabriela Bravo. Fuentes d'aquest departament assenyalen que Funció Pública pot actuar quan són vacants que impliquen la pèrdua de la titularitat de la plaça, si es tracta de baixes o vacances la competència és de la Conselleria d'Educació i Cultura. Així, Justícia només té sol·licitades tres places de la Biblioteca Pilar Faus: una d'administrador, una d'ordenança i la d'auxiliar de gestió, aquesta última d'imminent cobertura.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) recorda en un comunicat que "sense personal tècnic bibliotecari suficient al capdavant de les Biblioteques Públiques de l'Estat no es pot mantindre la seua activitat i hauran de tancar espais, serveis i fins i tot centres". El COBDCV també exigeix que el Botànic II done suport als bibliotecaris "amb la planificació estratègica, la dotació de personal i de pressupost i el compliment de la llei de biblioteques de la Comunitat Valenciana". Les biblioteques públiques, sosté el col·legi, són institucions que "any rere any, demostren que són una inversió per a tota la societat".