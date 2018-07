El Bigotes, citat com a testimoni i sis empreses imputades per la Fórmula 1 a València després de declarar Ricardo Costa

Els capitosts de la trama Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, i Pablo Crespo, empresonats en la presó de Valdemoro, a Madrid, han sigut cridats a declarar com a testimonis en la investigació sobre l'organització de la Fórmula 1 a València que desenvolupa el jutjat d'Instrucció número 17 d'aqueixa ciutat. La jutgessa María del Carmen García Mingo ha citat també a declarar com a imputats representants de les empreses que van construir el circuit urbà de València i l'exdirectiva de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana Belén Reyero, que va actuar com a representant de l'expresident valencià Francisco Camps en les negociacions amb el llavors patró de la competició, Bernie Ecclestone.

Les citacions i imputacions es produeixen després que l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, confirmara el passat 14 de juny davant la titular del jutjat el cobrament de comissions per la construcció del circuit urbà per al gran premi de Fórmula 1 celebrat a València entre 2008 i 2012. Costa, que va declarar com a testimoni, va complicar la defensa de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que també va haver d'acudir a declara aqueix dia al costat de l'exvicepresident Vicente Rambla i l'exvicesecretari general del PP valencià David Serra, tots ells imputats pels sobrecostos en la construcció de la citada infraestructura.

Representants d'Hormigones Martínez, FCC i la UTE Pavasal-FCC-Becsa, així com de la UTE OEL-Luján-Ecisa, d'Iberdrola Distribució Elèctrica i de Werner Seguridad y Custodia han sigut convocats a declarar com a imputats per la construcció del circuit urbà de València. En canvi, representants de la UTE Acciona-Rover-Alcisa, Vías y Construccions i Romimar, així com de dues enginyeries, han sigut citats en qualitat de testimonis.