'El Bigotes' demana descobrir el pastís del finançament il·legal de la Fórmula 1 a València

L'advocat d'Álvaro Pérez, El Bigotes, una de les potes de la trama Gürtel a la Comunitat Valenciana, ha sol·licitat que el seu defensat declare voluntàriament en el cas del saqueig de la Fórmula 1 i que es done per nul·la la seua anterior declaració.

En un escrit al qual ha tingut accés eldiario.es, el lletrat sol·licita que el capitost de la Gürtel, que compleix condemna en la presó de Valdemoro per la peça de Fitur, torne a atestar per a "aportar amb major precisió dades esclaridores dels fets que s'investiguen".

En els següents paràgrafs, el defensor dóna una pista sobre el que avançarà el seu defensat i no dubta a assenyalar polítics i empresaris implicats en la investigació, com Francisco Camps, Vicente Rambla i Pablo Crespo. Segons defensa en l'escrit avançat per Valencia Plaza, la causa de la Fórmula 1 guarda "íntima relació" amb la trama Gürtel.

El Bigotes va declarar el passat 6 de setembre sense atenció del seu advocat i aquest argumenta que llavors Pérez es trobava en un context complicat -pel fet de no estar ell present- i "en estar obligat a contestar totes les preguntes va contestar de forma limitada, no aprofundint en aquelles dades que puguen ser útils en la present instrucció". Pérez va ser traslladat des del centre penitenciari de Valdemoro i va declarar emmanillat, malgrat que la seua defensa va reclamar que es fera per videoconferència.

Ara, el seu defensor sol·licita que l'anterior declaració es done per nul·la i s'acorde una nova data perquè el pres aporte més dades sobre els plànols i les reunions a què "acudien persones rellevants com el senyor Camps o Vicente Rambla". "Igualment podrà aclarir l'ànim que va poder presidir la declaració testifical prestada per Pablo Crespo" que es va produir el mateix dia.

En aquest cas, el Jutjat d'Instrucció número 17 investiga els sobrecostos milionaris de la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 a València. La causa apunta al llavors president de la Generalitat, Francisco Camps, que la policia creu que va liderar el frau de 16 milions d'euros. La construcció del circuit urbà la van realitzar les unions temporals d'empreses formades per Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), Pavasal i Becsa -el president de la qual va reconèixer haver fet donacions al PP-, d'una banda, i per Obrascón Huarte Lain (OHL), Ecisa i Construcciones Luján, per un altre.