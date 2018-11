El Bigotes assenyala Vicente Rambla, vicepresident de Camps, com qui li va donar els plans del circuit de la Fórmula 1

A les 17 hores, tal com estava previst, ha començat la seua declaració per les irregularitats en la construcció del circuit urbà per a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a València Álvaro Pérez 'El Bigotes', qui ha assenyalat directament Vicente Rambla, exvicepresident de la Generalitat Valenciana amb Francisco Camps.

Pérez, qui ha sigut interrogat a petició pròpia com a testimoni, ha comparegut davant la titular del jutjat d'instrucció número 17 de València sense manilles i amb un guió predeterminat amb el qual ha intentat desmuntar als polítics del Govern de Camps que van facilitar presumptes irregularitats en el Gran Premi de Fórmula 1.

El Bigotes també ha assenyalat altres alts càrrecs del Govern de Camps, encara que fins al moment no han transcendit les seues identitats.

En el cas de Rambla, aquesta declaració li torna a posar en el punt de mira, i més quan va ser l'únic absolt en el cas de Gürtel pel finançament il·legal del PP valencià jutjat el mes de febrer passat en l'Audiència Nacional.

Pérez ha explicat que va tindre una reunió en un despatx de la Generalitat amb un alt càrrec de l'empresa pública Circuit del Motor i el propi Rambla on se li van facilitar els plans complets del traçat. En aqueixes dates, les obres del circuit ja estaven adjudicades, però no les graderies, que era l'adjudicació on volia fer negoci la trama Gürtel.

De fet, com s'evidencia en l'enregistrament que ja va fer pública eldiario.es, Correa envia a un soci a buscar un muntador de graderies per a aconseguir la comissió.

L'enregistrament que vincula el cas Gürtel amb Valmor es va realitzar el 12 de desembre de 2007, nou mesos abans de la carrera a València i dos mesos abans que es formalitzara el contracte de les graderies. El regidor de Majadahonda José Luis Peñas va registrar la conversa en el pis del carrer Serrano, 40, de Madrid, on el grup Correa tenia la seua seu. En la conversa estan el propi Peñas, que xarra amb Francisco Correa, i el seu número dos, Pablo Crespo.

La declaració d'Álvaro Pérez ha finalitzat a les quasi tres hores d'haver començat. Com va dir Ricardo Costa, en el PP valencià "la festa no acaba mai".