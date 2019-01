‘El Bigotes’ confessa que va ser Camps qui va donar l’ordre en la Generalitat per a contractar amb la trama Gürtel

El capitost de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes , ha declarat dijous en l’Audiència Nacional que tots els contractes que es van adjudicar a l’empresa de la trama a València, Orange Market van ser per ordre de l’expresident valencià Francisco Camps o amb el seu coneixement. L’“amiguito del alma” en altre temps del polític valencià complica així la declaració del polític valencià que va ser imputat després que aquesta peça separada es reobrira per les revelacions del confés Ricardo Costa.

No obstant això, en la seua declaració davant el jutge del cas Gürtel, José de la Mata, ha volgut aclarir que, per aquestes adjudicacions, no va haver-hi contrapartida, no van ser a canvi de res, segons han indicat a Efe fonts presents en la declaració, que s’ha allargat tres hores. Aquesta afirmació és cridanera, perquè Orange Market ja era des del 2006, segons sentència judicial de l’Audiència Nacional, l’empresa instrumental per al finançament il·legal del PP valencià.

Pel que fa als contractes pels quals ara s’investiga Camps, que declara divendres com a imputat, El Bigotes ha comentat que l’expresident valencià li va dir que li donava el contracte de Fitur 2009 al novembre del 2008 quan anaven junts passejant prop de ca Camps.

Segons El Bigotes, Camps estava al corrent de tots els contractes que donava la Generalitat a Orange Market i donava les ordres per a adjudicar-los. De fet, la sentència de Fitur ja acredita que funcionaris i polítics de l’Administració valenciana van falsejar concursos públics perquè la trama corrupta aconseguira el muntatge dels estands de la Comunitat Valenciana en la fira de turisme dels anys 2006, 2007 i 2008. Això sí, mai abans s’havia assenyalat Camps com a “cervell” en un procés d’instrucció d’una peça del cas Gürtel.

Durant l’interrogatori, ha negat que aquests contractes concedits a Orange Market per part de la Generalitat Valenciana foren pagaments encoberts pel deute que tenia aquesta empresa d’esdeveniments amb el PP. Ell, ha dit, exercia de comercial per a les empreses de la Gürtel a València i es limitava a això, sense entrar en els detalls dels contractes ni la paperassa.

Ha reconegut a més haver canviat la seua versió respecte a declaracions prèvies en el jutjat d’instrucció de València que porta el cas de la Fórmula 1 perquè ha canviat d’advocat i el nou lletrat li ha aconsellat dir tota la veritat . Abans, ha puntualitzat, no contava tot el que sabia.

Aquesta nova estratègia quedava plasmada aquesta setmana en forma de carta remesa a la jutgessa de València Carmen García Mingo –que investiga les contractacions de la Formula 1– i en què El Bigotes assenyala que el portaveu del PP en el Parlament Europeu, Esteban González Pons, “tenia comandament en plaça en les adjudicacions i el finançament il·legal” del partit.

En el judici a la branca valenciana de Gürtel, ja va dir que Camps va ser qui va crear el sistema de finançament irregular del PPCV i que era qui decidia si es feia una contractació de campanya electoral amb empreses de la Gürtel.

Aquest dijous, ha assegurat que la contractació de la Generalitat amb Gürtel va ser decisió de Camps, que demà haurà de respondre, per primera vegada davant un jutge de l’Audiència Nacional, sobre aquestes adjudicacions a l’empresa Orange Market.