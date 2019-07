El fiscal manté els pactes per a reduir les penes a "la banda de Blasco" i apuntala l'acusació per a evitar la nul·litat del procés

El fiscal Anticorrupció Jesús Carrasco ha exposat en la seua elevació de conclusions provisionals a definitives en el judici per les presumptes irregularitats en subvencions a ONG i el fallit hospital d'Haití que respecta "en els termes més escrupolosos" els pactes que va aconseguir en els dies previs a l'inici de la vista amb els principals acusats, entre ells l'exconseller 'popular' de Solidaritat, Rafael Blasco. El fiscal Jesús Carrasco s'ha referit a gran part dels acusats com "la banda de Blasco", a la qual acusa de fer negoci amb l'"excusa" de la Cooperació Internacional.

En concret, aquestes conformitats contemplen penes de tres anys i mig de presó per l'exconseller de Solidaritat i exportaveu del PP en les Corts Valencianes Rafael Blasco i l'empresari Augusto César Tauroni. Això sí, el fiscal ha dedicat part de la seua intervenció a rebatre les possibles peticions de nul·litat de les defenses. Entre elles, ha defensat la legitimitat del pendrive aportat per l'exdiputada Mireia Mollà -ara consellera de Medi Ambient- i que la causa es dividira en tres peces.

Així ho ha expressat el representant del Ministeri Fiscal aquest dimecres durant una de les últimes jornades d'aquest extens procés, corresponent al segon judici del cas, en què es jutgen dues peces del conegut com a cas Cooperació --2 i 3-- sobre les quals Instrucció número 21 de València va donar per conclosa la investigació en 2017 pels delictes de prevaricació, suborn, associació il·lícita, malversació, encobriment, frau de subvencions, blanqueig i falsedat documental.

Per aquestes peces, Anticorrupció sol·licitava 16 anys de presó per a Blasco i demanava com a responsabilitat civil la quantitat de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstant això, la pena més elevada que reclamava el fiscal és per a Augusto César Tauroni, fins a 21 anys i mig de presó.



Els acords als quals han arribat aquests acusats contemplen penes inferiors --de tres anys i mig per als principals processaments--. Els acusats que han arribat a un acord amb la Fiscalia són, a més de Blasco, Augusto César i Arturo Tauroni; l'ex secretària general de la Conselleria, Tina Sanjuán; l'excap d'àrea de Solidaritat, Marc Llinares, així com Alina Indiekina Lisenko i María Isabel Castillo López.



Enfront del respecte "escrupolós" a aquests pactes manifestat pel fiscal, les altres dues acusacions --Advocacia de la Generalitat i Coordinadora Valenciana d'ONGD-- han mostrat la seua total oposició. "Ens oposem radicalment a les conformitats", ha dit la lletrada de la Generalitat.

D'altra banda, la pràctica totalitat de les defenses han sostingut durant el judici que també respecten els pactes aconseguits amb les diferents acusacions i només han mostrat el seu rebuig a la responsabilitat civil global que ha fixat l'Advocacia, de 5,3 milions d'euros. A més, la majoria d'aquestes, entre elles la de Blasco i Tauroni, han demanat que Generalitat i Coordinadora paguen les costes del judici per "dilatar innecessàriament el judici" i han denunciat la "il·legitimitat" que consideren que afecta a la Coordinadora en aquest procés judicial.