El Bloc consultarà a la militància per a decidir el seu nom nou

El Bloc Nacionalista Valencià, pota majoritària de Compromís, canviarà el seu nom en el pròxim congrés que celebra el 27 i 28 de juny. El Bloc demanarà a la militància que faça suggeriments i els encarregats de les ponències política i estatutària decidiran en el congrés, un procés en què es podran realitzar esmenes.



La formació valencianista advoca per una refundació ideològica que es trasllade al nom i demana propostes als seus afiliats. En un comunicat, el Bloc explica que el procés de participació es durà a terme de manera telemàtica en dues tandes; la primera entre el 14 i el 20 de març, tots dos inclosos; i la segona entre el 22 i el 27 de març. L'opció guanyadora de la segona volta serà la que les ponències política i d'estatuts inclouran als documents que es debatran en el Congrés.



Segons Vicent Marzà, coordinador de la redacció de la ponència política, el congrés "ha de suposar una nova reformulació del valencianisme. Seguint l'exemple dels nostres predecessors, que van saber adaptar-se als seus temps i fer avançar el nostre projecte, les dones i els homes del Bloc apostem en aquest congrés per una renovació ideològica i una refundació organitzativa". D'altra banda, Maria Josep Amigó, coordinadora de la ponència estatutària, aquesta reformulació "ha de ser visible i proactiva, en la qual la societat valenciana perceba una evolució en el projecte que aglutina el valencianisme polític d'esquerres" i considera el congrés el lloc idoni per a canviar de nom.