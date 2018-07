El Govern nomena coordinador del Corredor Mediterrani el valencià Josep Vicent Boira

El Govern d'Espanya, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, ha nomenat aquest dimecres Josep Vicent Boira com a comissionat del desenvolupament del Corredor Mediterrani, després d'una reunió de treball mantinguda entre el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador.

El nomenament serà ratificat en el pròxim consell d'administració de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), empresa pública depenent del Ministeri de Foment.

El delegat ha indicat que, després de la trobada entre el ministre de Foment, José Luis Abalos, i el president de la Generalitat, es va acordar fixar a València una delegació permanent per al seguiment i coordinació del Corredor Mediterrani, "una infraestructura prioritària per al Govern d'Espanya

i la Generalitat".

Fulgencio també ha recordat que ahir el ministre Ábalos es va reunir amb la Comissària Europea de Transport que es va comprometre a estudiar la inclusió en el Reglament CEF (Mecanisme per a connectar Europa) de la connexió del Corredor Mediterrani amb la façana cantàbrica i atlàntica.

Tot això, ha dit el delegat, al costat de la designació del comissionat, és "la plasmació d'aqueix compromís amb el desenvolupament de les infraestructures d'aquesta Comunitat", un compromís "total i absolut per a millorar la vertebració territorial, per a l'impuls de la seua economia i la potenciació de la competitivitat de les empreses castellonenques, valencianes i alacantines".

Per la seua banda, el president del Consell, Ximo Puig, s'ha mostrat satisfet "pel canvi d'atmosfera que es respira amb el nou Govern d'Espanya, que aplaudim perquè és molt positiu per a la Comunitat Valenciana".



El que serà nou comissionat del desenvolupament del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, qui d'aquesta forma substituirà al que fins ara ocupava el càrrec, el català Juan Barios, ha comentat que mantindrà reunions amb tots els agents i autonomies implicades i que entre els seus objectius destaca l'eleboració d'un pla de treball anual, un full de ruta que fins ara no existia i que demanden les autoritats europees.

Boira exercia fins ara com a secretari autonòmic d'Obres Públiques de la Generalitat, un càrrec que ocupava per designació de Compromís ja que la responsable d'aquesta cartera, consellera María José Salvador, va ser designada pel PSPV. D'aquesta forma, la coalició valencianista haurà de designar un nou secretari autonòmic.

Boira és un perfecte coneixedor de la situació del Corredor. Sense anar més lluny, va presentar aquest dimarts davant la Comissió Europea un informe de més de 33 pàgines que arreplega la informació tècnica i econòmica necessària per a justificar la pertinència d'incloure els sectors Sagunt-Saragossa i Madrid-València en els corredors de les xarxes transeuropees de transport.

Quant a la seua formació, és catedràtic de Geografia Humana en la Universitat de València i professor al Departament de Geografia, a més de premi Extraordinari de Llicenciatura el 1986 i Premi Extraordinari de Doctorat el 1992.

A més, és autor de diferents llibres relacionats amb la realitat urbana de la ciutat de València. Ha col·laborat amb la Cambra de Comerç de València i l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE). Compta amb treballs relacionats amb el territori i l'economia valenciana i l'eix mediterrani.