A qui representa Boluda en el Port de València?: conflictes d’interés i incompatibilitats en el consell d’administració

El Port de València haurà de prendre en aquests mesos una de les decisions més importants des de l’any 2001, quan va decidir descartar el seu creixement en les instal·lacions de Sagunt i fiar el gros del transport de contenidors a la base de la capital valenciana, amb tot l’impacte que suposava en una ciutat que vol ser turística i cosmopolita.

En aquesta nova decisió, que ha capitanejat el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, la infraestructura estratègica incrementarà encara més la grandària respecte de la que va plantejar el PP de les majories absolutes i tornarà a canviar el moll de creuers, acostant-lo una altra vegada a la ciutat i al ja per si mateix maltractat barri de Natzaret.

Aquest canvi d’ubicació del moll de creuers, que en el projecte anterior liderat per l’expresident de l’APV, Rafael Aznar, havia allunyat de la ciutat uns quants quilòmetres per evitar la contaminació, afecta directament un dels empresaris més potents de la Comunitat Valenciana, al seu torn president del lobby empresarial AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), el navilier Vicente Boluda. L’operació que pretén Aurelio Martínez beneficia directament Boluda, que també forma part del consell d’administració del port de València a proposta de la Generalitat Valenciana.

Boluda forma part també de la Comissió Delegada del Consell d’Administració per al Seguiment del Pla Estratègic 2001-2020 del port de València, on Aurelio Martínez ha inclòs la reforma del port que beneficia més l’empresari i que, a més, manca d’una nova declaració d’impacte ambiental. En concret, canviar una concessió que en l’actualitat Boluda infrautilitza, eren unes drassanes on només repara contenidors, per poder construir una torre d’oficines de 13 pisos. El futur d’aquest emplaçament podria emportar-se de lloguer totes les empreses vinculades al port ara al carrer de J. J. Dòmine i els voltants. Un negoci redó.

Aurelio Martínez va defensar a preguntes d’aquest periòdic que, quan es va aprovar la modificació en el pla estratègic que beneficia Vicente Boluda, l’empresari va eixir de la votació del consell d’administració. El que no va aclarir és la seua presència en la Comissió Delegada del Consell d’Administració per al Seguiment del Pla Estratègic 2001-2020, on es prendran les decisions per a desenvolupar el projecte.

En aquesta comissió de seguiment del pla estratègic hi ha sis membres amb veu i vot, tres dels quals estan vinculats a les organitzacions empresarials.

De moment, la macroampliació ha generat una revolada tal que Aurelio Martínez encara no ha portat al consell d’administració del port de València l’adjudicació de la terminal nord de contenidors que ha guanyat la multinacional suïssa MSC, propietat de fons d’inversió.

Aquests fets evidencien que un dels quatre representants nomenats per la Generalitat per supervisar el port de València té, com a mínim, un conflicte d’interessos.

Boluda no és l’únic representant empresarial que va ser nomenat per la Generalitat, encara que la designació la fa la Conselleria d’Infraestructures, els nomenaments venen donats directament des de Presidència. Una altra de les veus del poder polític autonòmic en el port és Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV). Navarro és un defensor de l’ampliació nord del port, encara que no té interessos personals en el seu desenvolupament. Això sí, és cridaner que, tenint els empresaris la capacitat de nomenar dos empresaris, el líder de la patronal valenciana tinga butaca per nomenament de la Generalitat.

De fet, les organitzacions empresarials van nomenar Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, empresari del sector de la logística vinculat a organitzacions empresarials a escala estatal com Cepyme o CEOE. I la Cambra de Comerç va nomenar a Francisco Corell, històric líder de la patronal valenciana de transport i empresari de logística molt vinculat al port.

Els altres dos membres del consell d’administració del port designats per la Generalitat són Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada valenciana del PSPV, i Josep Vicent Boira. Aquest últim era l’únic dels quatre representants de l’administració autonòmica amb veu i vot en el port vinculat a la Generalitat, ja que era secretari autonòmic d’Infraestructures. Després del seu nomenament com Comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani, cap dels quatre representants del Consell hi té vinculació directa.

De la seua banda, entre les incompatibilitats que tenen els europarlamentaris està la de no poder participar en organismes que gestionen fons europeus. Les obres de l’ampliació nord reben diners de la UE, encara que en aquest cas caldria veure si és el Ministeri de Foment o directament l’APV la que es va fer i es farà càrrec d’aquest capital públic.

Els empresaris tenen un pes específic en l’Autoritat Portuària de València i el Govern valencià d’esquerres l’ha augmentada. El president anterior de l’APV, Rafael Aznar, va acabar treballant per al grup navilier de Vicente Boluda.