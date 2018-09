Podem rebaixa la seua taxa a les begudes ensucrades a un estudi, encara que tornarà a plantejar-la en els pressupostos

El debat sobre implantar un impost a les begudes ensucrades o no ha durat un sospir. Podem va plantejar aquesta mesura –com va fer Compromís l’any passat– en la seua bateria de propostes de sanitat per al debat de política general, i va trobar de seguida el rebuig dels socialistes, com en el seu moment el de la taxa turística. En el PSPV no estan per la faena d’implantar nous impostos, encara que, en aquest cas, des de la Conselleria d’Hisenda consideren que, com que no té afany recaptador sinó dissuasiu, competeix a Sanitat aquesta decisió. Podem no té ganes de guerra, però tampoc de ser torejat, així que, segons els negociadors, encara que ha acceptat deixar la iniciativa en l’elaboració d’un estudi, plantejarà una altra vegada aquest gravamen en els pressupostos.

La formació morada ha aprofitat aquest debat per a distanciar-se dels seus socis de legislatura, encara que sense portar les coses a postures insalvables. La carrera electoral, es diu en les Corts, comença en aquest debat. Podem va plantejar en la jornada de dimarts una normativa perquè la Generalitat assumisca el pressupost de les diputacions provincials, invocant l’Estatut d’Autonomia. Un pas important amb vista a dissoldre-les. En els articles 62 i 66, l’Estatut fa referència al fet que “La Generalitat i els ens locals poden crear òrgans de cooperació, amb composició bilateral o multilateral, d’àmbit general o sectorial, en les matèries en què hi haja competències compartides, amb finalitats de coordinació i cooperació segons els casos. La legislació de les Corts fomentarà la creació de figures associatives entre les administracions públiques per millorar la gestió dels interessos comuns i per garantir l’eficàcia en la prestació de serveis”.

En aquesta mesura, troba la formació morada el suport de Compromís, amb qui han arribat a un acord per a transaccionar la proposta. No així amb els socialistes, que apel·len a una reforma constitucional que marque el futur de les corporacions provincials, que han reconegut com a instrument huitcentista i opac. José Muñoz, portaveu adjunt del PSPV, apel·lava al fet que els municipis menuts necessiten les diputacions i dubtava sobre quin resultat donaria una pregunta sobre suprimir-les per als nuclis de població rurals. Muñoz ha recordat que el Consell va plantejar una reforma constitucional perquè cada comunitat tinga autonomia a l’hora de regular la seua organització territorial. Els socialistes diuen que l’aspiració de Ximo Puig és una reforma constitucional.

El tercer punt de la discòrdia és el referent als macroprojectes urbanístics i a l’urbanisme a força de PAI (programes d’actuació integrada), un instrument que ha anat acompanyat de molts procediments judicials. Els morats han manifestat rebuig en el bloc de medi ambient i en el d’habitatge. Aquest últim, pel que sembla per l’opinió desfavorable de la Conselleria, no tirarà avant. En el cas del primer, durant les negociacions s’han rebaixat les pretensions dels morats.

En el bloc de medi ambient, Podem va incloure una iniciativa que demana “posar fi al model de desenvolupament territorial basat en PAI i megaprojectes per transitar cap a un model econòmic i de territori veritablement sostenible, integrador i equilibrat”; en el d’habitatge, els morats parlen d’“adoptar una moratòria urbanística sobre els megaprojectes sorgits en l’època de màxima especulació i que han romàs ‘adormits’ durant la crisi, com ara Puerto Mediterráneo (Paterna), Manhattan (Cullera), el PAI del Portitxol (Xàbia) o el PAI del Grau (València), entre altres, a fi de revisar-ne la viabilitat social, territorial i ambiental, i també l’adequació a criteris de sostenibilitat ambiental i els impactes en el territori a mitjà i a llarg termini”.

Reforma del sistema de finançament abans del 2019

Els socis del Consell reclamen una bateria de mesures per a reformar el sistema de finançament autonòmic, la compensació de la insuficiència financera, l’augment –com a mínim– del dèficit al 0,3% i que “preveja la singularitat valenciana”, a més de les inversions en infraestructures d’acord amb el pes poblacional i la calendarització del fons de liquiditat autonòmica.

La mesura té una modificació proposada per Podem que marca que es duguen a terme les negociacions abans d’acabar el 2018, que estreny el president del Govern, Pedro Sánchez.