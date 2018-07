El gran negoci dels socis de Broseta amb Bankia: van pagar 3 milions per uns terrenys valorats en 11,7 a Vila-real

El procés de desinversió de les societats no financeres per part de Bankia va beneficiar determinats bufets d'advocats espanyols. El procés què l'entitat estava obligada per la Unió Europea va posar a la disposició de les societats triades per a la subhasta empreses immobiliàries més que suculentes, com ha vingut explicat eldiario.es. És el cas dels socis de Broseta Abogados, un bufet valencià que ha portat importants causes de l'entitat que presideix José Ignacio Goirigolzarri.

Quatre socis de Broseta Abogados, entre els quals es troba el seu president Manuel Broseta, van comprar les accions que Bankia tenia en Espai Comercial Vila-real SL -el 95% de total- per tres milions d'euros. L'operació es va efectuar a mitjan 2016 i segons expliquen des del despatx es va formalitzar pels socis com una inversió particular no vinculada a les operacions del bufet. El 5% restant de l'empresa era propietat de Porcelanosa, que no va voler executar el dret de tempteig, la qual cosa va facilitar l'operació.

Crida l'atenció el preu oferit i acceptat per Bankia donat que la pròpia entitat bancària i la seua assessora PriceWaterhouse taxaven en 2015 els actius immobiliaris d'aquesta societat en 11,7 milions d'euros. En concret, Espai Comercial Vila-real SL disposa de 434.289 metres quadrats de sòl en el pla parcial del Sector Europlataforma Intermodal de Vila-real, dels quals 338.745 metres quadrats són d'edificabilitat terciària. El sòl es troba en un dels millors enclavaments logístics de la Comunitat Valenciana, enfront de la seu de Porcelanosa i al costat del corredor ferroviari mediterrani.

Terreny d'Espai Comercial Vila-real SL que van comprar a Bankia i van vendre posteriorment els socis de Broseta.

L'any següent, els quatre socis del despatx Broseta van vendre la majoria accionarial de la societat immobiliària i posseïdora dels terrenys a "una gran empresa de Castelló", que des del bufet d'advocats no han volgut desvetlar per motius de confidencialitat. Un negoci redó que no han volgut quantificar. Els quatre socis continuen com a minoritaris en Espai Comercial Vila-real SL a l'espera que l'Ajuntament de Vila-real i la Conselleria d'Habitatge decidisquen què fer. Entre les opcions està la reclassificació de part en sòl residencial, ja que a prop està l'Hospital de la Plana.

No va ser la millor oferta en capital

A la subhasta tancada organitzada per Bankia es van presentar quatre aspirants. La promotora Sitges Creu, que va oferir 4,5 milions; el fons Vertrauen que va fer una licitació per tot el paquet de 5,7 milions i el despatx Rodesca que oferia un euro. Finalment van ser els socis de Broseta els que van guanyar la licitació amb una oferta de tres milions d'euros més variables.

Bankia va donar facilitats de tot tipus proposades per Broseta. En la primera opció, els advocats pagaven al comptat amb finançament de la pròpia Bankia pel 50% del preu oferit i a abonar entre sis o vuit anys amb una manca de dos anys d'amortització principal. Els interessos, segons el mercat, tal com reflecteix l'oferta en poder d'eldiario.es.

D'altra banda, la segona forma de pagament contemplava l'abonament al comptat i un ajornament: un 30% del preu en la signatura de transmissió de la propietat de les participacions; un 20% als 12 mesos de la signatura de l'operació; un altre 20% als 24 mesos i el 30% final als 36 mesos. La compra es va formalitzar a mitjan 2016 i ja s'ha venut una part, per la qual cosa el pagament total no es va fer efectiu. Abans es va traspassar a una tercera empresa de Castelló.

La relació entre Broseta Abogados i Bankia és fluïda. El despatx valencià porta la representació processal de Bankia en bona part de les demandes per l'eixida a Borsa que li han interposat. A més, l'entitat financera patrocina juntament amb Broseta la Càtedra de l'Empresa Familiar de la Universitat de València i ha col·laborat en el lliurament del premi Connexus, el lobby valencià a Madrid que patrocina la Generalitat amb la cessió d'un local en la ciutat.