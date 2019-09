Treballadors de Burger King España perden 630 euros anuals per la baixada del salari i l'empresa oculta documents a la Inspecció

El sindicat UGT denuncia que l'empresa no abona les hores extra ni porta un "registre horari real" de la jornada laboral La Inspecció de Treball incoa una acta d'obstrucció contra Burger King Spain SLU per "no aportar tota la documentació requerida en múltiples ocasions i no comparéixer"