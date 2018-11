El Bus de la Llengua fa parada amb motiu del Dia de la Infància a València

El Bus de la Llengua de la campanya de promoció lingüística de la Generalitat Valenciana 'Sempre teua. La teua llengua', torna a València per a participar en la jornada de celebració del Dia Internacional de la Infància.

Les activitats són el dia 18 de novembre, en la plaça del Patriarca, i estan organitzades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El bus formarà part d'una de les activitats lúdiques dirigides a xiquetes, xiquets i adolescents amb la finalitat de promocionar els drets de la infància. Així, es podrà participar en els tallers del bus, que diàriament recorren tots els racons del territori valencià.

L'autobús compta amb la presència de dos monitors encarregats de realitzar els tallers, que promouen la diversitat lingüística mitjançant jocs i concursos adaptats per a totes les edats, i dirigits principalment al públic infantil i adolescent.

Per a l'ocasió, l'autobús també disposarà del 'marxandatge' de la campanya 'Sempre teua. La teua llengua', com són les samarretes i xapes per als visitants que participen en els tallers.

Bus de la Llengua

Fins al moment, el bus ha recorregut més de 7.500 quilòmetres i ha visitat al voltant de 70 localitats. En aquestes han participat al voltant de 170 centres educatius i més de 11.000 persones han pujat i participat en algun dels tallers que porta. En total són més de 500 hores les que ha estat obert al públic.

La campanya 'Sempre teua. La teua llengua' té per objectiu la promoció social del valencià i està fonamentada en els principis que inspiren la política lingüística de la Generalitat Valenciana, que aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a la consecució de l'equitat lingüística.

El Bus de la Llengua està dirigit a tota la societat, especialment als joves i a les famílies que vulguen gaudir d'activitats d'oci i didàctiques en valencià.

Tota la informació de 'Sempre teua. La teua llengua' es pot trobar en la web consultar ací i en les xarxes socials -Twitter i Facebook- amb l'usuari: @SempreTeua.