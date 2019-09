El jutge de vigilància del CIE de València desautoritza la Policia després del suïcidi d’un jove en aïllament i l’acusa d’ocultar-li informació

El jutge Francisco de Asís Silla Sanchis, titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València i responsable del control del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, ha donat una severa garrotada a la Policia arran del suïcidi en una cel·la d’aïllament del ciutadà d’origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 anys, el 15 de juliol passat. El magistrat, en una interlocutòria del 25 de juliol passat a què ha tingut accés eldiario.es, imposa al director del CIE de Sapadors 16 mesures “a fi de preservar de millor manera la vida, la integritat, la salut i els drets de les persones privades de llibertat”. La vida dels interns, recorda la interlocutòria, “està sota la custòdia de l’Estat i, per tant, sota la seua responsabilitat”.

Les mesures, explica el jutge després d’haver fet múltiples “visites ordinàries i extraordinàries” com a conseqüència del suïcidi, han d’aplicar-se encara que entren “directament en col·lisió” amb les instruccions de la Comissaria General d’Estrangers i Fronteres. La interlocutòria demana que s’apliquen els canvis fins i tot si entren “en contradicció amb les instruccions jeràrquiques rebudes” o depassen “la dotació de la seua plantilla”. Els responsables del centre d’internament, apunta el magistrat, hauran de dur a terme una anàlisi de les instal·lacions i practicar les actuacions necessàries “per a tractar d’impedir en la mesura que siga possible” els intents de suïcidi.

El jutge encarregat del control del CIE també recrimina a la Policia que li haja ocultat informació. “S’estan observant comunicacions del CIE d’incidents, fins i tot vagues de fam, que es diu que s’han remés a aquest jutjat i que no s’han rebut, qüestió sens dubte important, perquè aquest òrgan jurisdiccional manca d’un coneixement d’un assumpte que ha de tindre de manera puntual i ràpida”, indica la interlocutòria.

Foto que es va fer Morouane Abouobaida després de la pallissa que va rebre al CIE un dia abans de ser trobat mort.

Les mesures que ordena el jutjat responsable del control del CIE contradiuen una gran part de l’actuació dels responsables del recinte, que van optar per aïllar el jove de 23 anys agredit el dia anterior per altres interns. “El propòsit era que l’intern romanguera en aquesta habitació el temps mínim imprescindible perquè els policies de servei distribuïren la resta d’interns en les seues estances respectives”, apunta una resposta parlamentària del Govern, que admet que no es va activar el protocol antisuïcidis.

Un dia abans de la defunció, el jove va redactar un escrit al director del CIE, Carlos Llorca Ponce, en què l’advertia de l’agressió que havia patit. Aquesta comunicació, provaria, segons la campanya CIEs NO, que els responsables del centre coneixien les precàries condicions físiques i psicològiques que patia l’intern. “La seua resposta va ser tancar-lo en una cel·la d’aïllament sense vigilància i sense prestar-li l’atenció que ell mateix reclamava”, va denunciar la plataforma pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers.

Francisco de Asís Silla, membre de la conservadora Associació Professional de la Magistratura, destaca la “professionalitat” dels policies encarregats del CIE de Sapadors abans de fer-los el marmoló. El responsable del control judicial del CIE afirma que sempre és “preferible, si és possible, l’aïllament de l’agressor o agressors que de la víctima per l’efecte emocional que pot tindre sobre la seua persona”.

Escrit del joven al director del CIE.

La direcció del CIE va acordar aïllar a Marouane Abouobaida “en una habitació individual, on no poguera ser víctima d’un altre atac”, diu el Govern en la seua resposta parlamentària, que especifica que la intenció dels agents era que el jove romanguera en aquesta “habitació” el temps “mínim imprescindible perquè els policies de servei distribuïren la resta d’interns en les seues estances respectives”.

L interlocutòria del jutge obliga els responsables del centre a aïllar l’intern “exclusivament per a la protecció de la seua integritat” i sempre acompanyat de dos interns més i pel temps mínim indispensable, com a màxim una hora “improrrogable”. Marouane Abouobaida va estar més d’una hora en aïllament, segons han confirmat a aquest diari fonts coneixedores de la instrucció del cas de la mort del jove marroquí.

Els policies encarregats del recinte hauran de mantindre un “control permanent a través de les càmeres internes” de la cel·la d’aïllament. El recurs a l’aïllament ha de ser una “situació excepcional” només per a preservar la integritat dels interns, “resoldre situacions de seguretat greu per al centre” o “preservar la integritat dels funcionaris”. El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València indica, en referència a casos com el del jove mort, que l’aïllament d’un intern “per a preservar la seua integritat personal, per patir incident amb un altre o altres interns, ha de ser encara més excepcional”.

L’aïllament haurà de ser “motivat” i, a més de comunicar-se al Jutjat d’Instrucció número 3, encarregat del control del recinte, i al que va acordar l’internament del migrant, “ha de comunicar-se degudament a l’intern aïllat perquè conega la causa del seu aïllament” i que puga presentar una queixa. El jutge imposa també que hi haja sempre “un sol funcionari policial responsable de la vigilància i control de l’aïllat”.

Les mesures previstes pel magistrat obliguen els agents del CIE de Sapadors a especificar la duració exacta de l’aïllament, a adjuntar un informe dels serveis mèdics i a identificar als interns que han d’acompanyar l’aïllat així com l’agent encarregat de la vigilància. La interlocutòria del jutge obliga els responsables del recinte a conservar els enregistraments de les càmeres de seguretat durant un any.

Vista del CIE de Sapadors, a València.

Després de cada intent de suïcidi, els serveis mèdics del recinte policial hauran d’efectuar controls periòdics “sobre l’evolució i la situació física i emocional de l’intern”. En cas d’altercats o agressions, els responsables del recinte policial hauran d’enviar al jutjat els exàmens mèdics dels interns implicats.

El jutge de vigilància del CIE vol tindre una llista mensual dels interns que han patit l’aïllament així com la causa i la situació prèvia de l’intern. També demana que “s’evite en la mesura que siga possible que un intern romanga, per la raó que siga, en espais del centre en què estiga sol o fora de la companyia dels altres interns” i que “quan s’observe interns amb una conducta estranya o de decaïment, especialment en els que han patit episodis d’enfrontament, baralles o incidents amb altres interns o amb els funcionaris del centre, es procedisca sempre a la seua valoració mèdica pels serveis mèdics del centre per veure si escau en cada ocasió activar el protocol antisuïcidis”.

El cas del jove mort, que ha motivat la dura interlocutòria del jutge responsable del control del CIE de Sapadors, continua el seu curs en dos jutjats diferents. El Jutjat d’Instrucció número 20 investiga les lesions produïdes per la pallissa, mentre que el número 10 s’encarrega de la investigació de la defunció. Tots dos casos, segons fonts pròximes a la investigació, estan en fase d’instrucció i estan practicant-se proves.