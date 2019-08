El Govern admet que no es va activar el protocol anti-suïcidis per a evitar la mort d'un immigrant al CIE de València

El Govern no va veure necessari activar el protocol anti-suïcidis en el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de València, hores abans que apareguera mort un jove en una habitació en què se l'havia aïllat, perquè “no es va detectar cap indici o comportament estrany que fera preveure tendències suïcides”. Així consta en l'escrit de resposta de l'Executiu en funcions a les preguntes que el Grup Confederal d'Unidas Podemos va formular en el Congrés dels Diputats després de conéixer la mort d'un immigrant marroquí en aquest centre.

En les qüestions plantejades pels diputats Ione Belarra, Marisa Saavedra i Enrique Santiago, es va preguntar al Govern sobre quins van ser els fets i el context en el qual es va decidir confinar en aïllament el ciutadà d'origen marroquí Morouane Abouobaida, de 23 anys. Unidas Podemos va preguntar també sobre l'estat mental i físic del jove, per què va fallar el protocol de prevenció de suïcidis, així com quantes hores portava en la cel·la en el moment de la mort.

Foto que es va fer Morouane Abouobaida després de ser curat de la pallissa i un dia abans que el trobaren mort.

Segons respon el Govern en el seu escrit, el mort va ser objecte d'una agressió per part d'un grup d'interns d'origen colombià a les dutxes del CIE, sent coneixedors els atacants que en aquest lloc no hi ha videovigilància. En el text s'apunten possibles picabaralles prèvies a compte d'una discussió entre els immigrants.

Després de l'agressió, la víctima hauria rebut atenció mèdica pels serveis sanitaris del mateix CIE i posteriorment en Urgències de l'Hospital Doctor Peset de València, on afirmen que va romandre de les 20.17 hores del dia 14 a les 00.54 hores del dia 15 de juliol. L'informe mèdic va avaluar les lesions patides com a “traumatisme cranial lleu”.

Pel que fa als motius de la seua posada en aïllament, el Govern afirma que es va prendre la decisió després d'observar que, l'endemà, el mort es resistia a assistir a les zones comunes per temor a trobar-se allí amb els seus agressors, motiu pel qual l'oficial a càrrec del torn de seguretat en horari de matí va decidir que menjara i romanguera separat de la resta dels interns del CIE. La decisió, segons l'escrit, va ser presa “per a garantir la seguretat de l'agredit” i amb el propòsit que “l'intern estiguera en aquesta habitació el temps mínim imprescindible”.

Si bé el centre compta amb un protocol de prevenció de suïcidis, dins de la Instrucció 2/2014, el Govern admet que no es va activar pel fet que “no es va detectar cap indici o comportament estrany que fera preveure tendències suïcides”. No obstant això, assegura que si algun intern precisa de determinada assistència mèdica, psicològica o psiquiàtrica, els mateixos responsables sanitaris del centre el deriven a serveis externs especialitzats de la sanitat pública.



Unidas Podemos qualifica la resposta del Govern d'“insuficient” i afirma que “mostra una preocupant actitud de suficiència i escàs interés a aclarir una situació molt dramàtica i que ha costat una vida, plantejant que potser cal qüestionar, repensar o canviar procediments”.

A més, des de la formació exigeixen que s'assumisquen responsabilitats per part de la direcció del centre, ja que el mort es trobava sota custòdia de l'administració. “Com a mínim entenem que no va rebre el tracte o l'atenció que necessitava en aqueixes difícils circumstàncies”, afirma Unidas Podemos.