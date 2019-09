El jutge va retraure al CIE de València dos anys abans del penjament d'un intern que l'aïllament infringeix els protocols de prevenció de suïcidis

El titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de València, encarregat del control del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors, va detectar en una de les seues periòdiques visites al recinte el cas d'una immigrant que es trobava sola en l'espai reservat per a dones. El jutge, en un acte al qual ha tingut accés eldiario.es, va retraure a la Policia que l'internament d'una dona sola "implica un plus de penúria equivalent a un aïllament" i va advertir que la situació de la interna podia "infringir per omissió els protocols vigents en matèria de protecció de suïcidis".

El magistrat, quasi dos anys abans del suïcidi del jove Marouane Abouobaida en una cel·la d'aïllament, va advertir que el cas de la interna que es trobava sola vulnerava la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Constitució Espanyola. El jutge, davant la conjuntura de la immigrant, que va conéixer el 15 de gener del 2018 durant una visita al CIE, va emetre una resolució que ordenava "de forma immediata" la modificació "de la situació personal" de la dona tancada en Sapadors. El mateix dia de la visita va reclamar a la Policia "evitar situacions similars" i va prohibir l'internament d'immigrants en el cas que no hi hagen en el CIE "almenys dues persones del seu mateix sexe".



La mort en una cel·la d'aïllament, el passat 15 de juliol, del ciutadà d'origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 anys, va motivar una severa garrotada a la Policia per part del jutge que vigila el polèmic recinte. El magistrat, tal com va informar eldiario.es, imposa 16 mesures que contradiuen gran part de l'actuació policial i recorda que la vida dels interns "es troba sota la custòdia de l'Estat i, per tant, sota la seua responsabilitat". El responsable del control judicial del CIE de Sapadors demana extremar les exigències per a evitar intents de suïcidi, singularment en situacions d'aïllament.

La resolució acusa els responsables del CIE d'ocultar-li informació i obliga el director de Sapadors a enviar totes les comunicacions "d'incidents o fets esdevinguts en el CIE" al fax del Jutjat d'Instrucció número 3 i, "cosa més important", a confirmar telefònicament la correcta recepció de l'escrit. El passat 19 de juliol, quatre dies després del suïcidi de Marouane Abouobaida, dos interns de nacionalitat algeriana es van autolesionar i un d'ells va ser traslladat a un hospital, segons va informar aquest diari.

El 23 i el 24 de juliol, el titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de València va visitar les instal·lacions per a incoar un expedient d'ofici per la mort del jove marroquí. En la seua interlocutòria adverteix que "s'estan observant comunicacions del CIE d'incidents, fins i tot vagues de fam, que es diu que s'han remés a aquest Jutjat i que no han sigut rebuts, qüestió sens dubte important, perquè aquest òrgan jurisdiccional manca d'un coneixement d'un assumpte que ha de tindre de forma puntual i ràpida".

El Jutjat d'Instrucció número 10 de València investiga la defunció de Marouane Abouobaida i la família del jove està personada en la causa. De moment, segons fonts pròximes al cas, s'estan practicant proves.