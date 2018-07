El tropicalisme de Caetano Veloso al Concerts de Vivers preludia la Gran Nit de Juliol

Caetano Veloso va pujar la bellesa de la senzillesa a l'escenari del Jardins del Reial dijous a la nit. Acompanyat dels tres fills, Moreno, Zeca i Tom, els quatre Veloso van donar un concert molt íntim, només amb guitarra, baix, teclat Rodhes i alguns objectes quotidians com un plat i una forquilla o una pandereta a mode de percussió. Una posada en escena acústica i sense arranjaments, a l'estil de la música popular que defensa l'ideòleg del tropicalisme i on va destacar la modulació de la veu del fill menut, Zeta, que oscil·lava fins a uns aguts gairebé impossibles per a un cantant masculí i que feien tremolar al públic.

Caetano Veloso, l'exponent del tropicalisme, el transgresor dels anys 70, el pres polític per la dictadura, l'exiliat, l'autor de milers de hits en cinquanta anys de carrera, va entendrir sobre l'escenari de la Fira de Juliol en revelar-se com un pare entranyable que vol donar una espenta als seus fills que ja s'han aprés les seves cançons i ara fins i tot superen al pare, com el versátil Zeta, que no només sorprén amb la veu si no amb el seu domini d'instruments com el baix, el piano Rhodes i la guitarra.

Un concert familiar titulat “Ofertorio”, on la prole Veloso va sorprendre amb revisions de composicions de bossa nova i samba i uns passets com a ballarins. A més de suportar les bromes i evidenciaments públics del seu pare que si bé deuen haver estat repetits en cada concert, destilaven naturalitat, confiança i estima.

El mateix Caetano es va soltar a ballar amb un moviment de caderes als seus 76 anys que va provocar els aplaudiments del públics i va aixecar de la cadira a més d'un assistent. Una actuació molt especial on van interpretar cançons que tocaven a casa, en família, com O Leãozinho o Reconvexo , juntament amb d'altres com O seu amor , del seu amic i company de batalles Gilberto Gil o d'altres mítiques de Veloso com A Tua presença morena, A luz de tieta o Alegria Alegria.

L'actuació dels Veloso va ser la número 12 dels Concerts de Vivers que ja ha rebassat l'equador del programa i encararan la recta final desprès de dissabte, quan se celebra la Gran Nit de Juliol, amb una extensa programació per tota la ciutat de València.