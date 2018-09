El PP de Calp fa costat a l'exalcalde condemnat per frau fiscal i imputat en Brugal

Hi ha imatges que són tot un símbol. Aquells temps en els quals la nova generació del PP a Calp liderada per l'actual alcalde, César Sánchez, al seu torn president de la Diputació d'Alacant, s'havia proposat apartar els càrrecs del partit involucrats en antics casos de corrupció, semblen haver passat a millor vida. L'exalcalde popular d'aqueix municipi Javier Morató, condemnat per l'Audiència d'Alacant al juliol del 2015 a un any i dos mesos de presó per estafa fiscal, torna a rebre l'alè dels integrants del gabinet de Sánchez.

Diumenge passat, Morató va actuar com a pregoner de les festes de la Mercè i, com es pot apreciar en aquesta imatge que ha sigut difosa en les xarxes socials per Defendamos Calpe, amb ell van estar fins a cinc regidors de l'actual executiu. Crida l'atenció que tres d'ells, Carol Saunders, Hilde Elisa Peter Backaert i Matías Torres, siguen del mateix PP que fa només uns anys havia abjurat de la memòria que representava Javier Morató.

Els altres dos edils que apareixen en la fotografia, Ana Perles i Domingo Sánchez, pertanyen a Alternativa Popular (APCC). Aquest va ser el partit que va fundar Morató quan amb l'embranzida de César Sánchez es va veure apartat del PP calpí i al capdavant de la seua llista es va presentar a les eleccions del 2011. Va voler fer el mateix en els comicis de 2015, però ja no va poder perquè l'Audiència el va condemnar i, a més, el va inhabilitar per a exercir qualsevol càrrec públic.

En la passada legislatura, l'Alternativa Popular de Morató i el PP de Sánchez van tenir les seues diferències però en l'actual són socis de govern i les seues relacions marxen com una bassa d'oli. Tant, que a l'abril del passat any, el portaveu d'Alternativa, un dels edils que apareixen a la foto, Domingo Sánchez, va acudir al congrés regional del PP.

Des d'un punt de vista institucional, l'ajuntament governat per César Sánchez cada vegada ha acaronat més Morató. Tant, que fa dos anys l'executiu va rebutjar una proposta de l'oposició que l'instava a eliminar la vintena de plaques que encara en l'actualitat homenatgen l'exalcalde al municipi. I això malgrat un manament del Consell que obliga a deixar d'homenatjar els polítics involucrats en corrupció.

I tot això a pesar que la situació judicial de Morató segueix sent apurada. Al juliol de 2015 l'Audiència va ratificar la pena de presó per l'exregidor per no haver declarat quasi un milió d'euros el 1995 i 1996, si bé Morató va decidir recórrer davant el Tribunal Constitucional. En aquell procés, el magistrat li va enlletgir que amb els diners defraudats es «podien haver comprat medicines per als malalts que ho necessiten».

A més, Morató es troba a l'espera de la celebració del judici per la seua imputació en el cas Brugal, en la peça que correspon al famós frau de la brossa a Calp. L'instructor del cas va assenyalar en el seu moment que els components d'aquella trama van intentar repartir-se fins a 720.000 euros en presumptes suborns. En el cas també estan imputats l'exdiputat provincial del PP Juan Roselló, mà dreta de Morató quan el PP va governar la ciutat, i el cunyat de Roselló, Francisco Artacho.

Les festes de la Mercé a les quals correspon aqueixa imatge compten amb una subvenció de 3.000 euros de l'ajuntament i se celebren al llarg de setembre. Javier Morató va ser triat el pregoner d'enguany. A l'acte no hi va assistir cap regidor de l'oposició.