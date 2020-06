Camps nega ser el cervell del saqueig de la visita del Papa: "Amb 'El Bigotes' no he anat ni molt a la vora"

L'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha negat aquest dijous que fora el cervell de l'adjudicació dels contractes de retransmissió de la visita del Papa a València en 2006 i pel qual la trama Gürtel es va embutxacar en mossegades més de tres milions d'euros. Camps ha sigut interrogat com a testimoni en el judici que se celebra des de març en l'Audiència Nacional -suspés pel coronavirus- i ha hagut de respondre a les preguntes de la fiscal després de les constants insinuacions dels acusats que van assegurar que va ser l'exlíder del PP valencià qui va ordenar que la xarxa que liderava Francisco Correa i Álvaro Pérez 'El Bigotes' havien de quedar-se amb el contracte de pantalles gegants de Canal 9.

"No recorde les pantalles. Per a pantalles estava aqueix dia. Jo estava per a rebre i acompanyar als que venien i amb normalitat va eixir tot allò", ha explicat Camps a les preguntes de la fiscal sobre qui va decidir que es creara i adjudicara el contracte de les pantalles gegants. Sobre el viatge al Vaticà d'una delegació valenciana i al qual hauria acudit 'El Bigotes', Camps ha dit que no ha viatjat amb Álvaro Pérez "ni molt a la vora". "Jo vaig ser al Vaticà en representació de la Generalitat perquè s'incardinava el cardenal Cañizares i vaig anar amb María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Govern, i altres autoritats autonòmiques", ha afegit.

Sobre les declaracions prèvies de l'exdirector general d'RTVV Pedro García en les que assegurava que Camps li va dir que havia de fer tot el que li demanava l'Església, l'expresident de la Generalitat ha ironitzat: "És una frase molt beata. Com vaig a cridar a algú perquè es pose a les ordres de l'Església? Aqueixa frase cau pel seu propi pes". "Mai he donat cap direcció ni política ni de gestió. I menys a un òrgan delegat", ha sentenciat.

Camps, que té una altra causa oberta en l'Audiència Nacional pels contractes menors amb la trama Gürtel, ha tingut una declaració tibant amb la fiscal que ha hagut de tallar el president del Tribunal. "Vosté ha intentat incriminiar-me durant onze anys", li ha etzibat. "Això que estic a dalt del tot és com dir que el president del CGPJ estiguera al corrent del que estan fent en aquest judici", s'ha defensat.

"La Generalitat va ser convidada per la diòcesi de València i he sabut gràcies a vostés que era president d'honor d'aqueixa fundació, com d'altres 30 privades o públiques. Fins de la fundació del València CF, no ho sabia", ha dit sobre el seu presumpte poder d'influència en la Fundació V Trobada de les Famílies. "No em vaig involucrar en l'organització d'un esdeveniment de tal complexitat. Ja tenia bastant amb ser president de la Generalitat i del Consell. Vaig ser a la constitució del patronat perquè seria una falta de respecte no acudir a una invitació de l'arquebisbat", ha argumentat.

També ha apuntat que veu "impossible" que la fundació poguera tindre algun tipus de "capacitat jurídica" per a decidir si era l'RTVV la que havia de retransmetre la visita del Papa, encara que ha reconegut que no sap "com es prenen aqueix tipus de decisions".

Preguntat pel judici, ha expressat la seua "decepció" perquè tres acusats han apuntat al que va ser director de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García Gimeno com a responsable de l'adjudicació de la retransmissió de la visita del Papa a la trama Gürtel: "Absolutament decebut amb qualsevol persona que s'haja aprofitat del seu càrrec, per a mi és una decepció molt gran en el grau que siga".