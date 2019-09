Camps serà jutjat per contractar amb la Gürtel quan presidia la Generalitat

L'expresident valencià Francisco Camps serà jutjat en la peça de Fitur del cas Gürtel després que la Sala penal de l'Audiència Nacional haja rebutjat el seu recurs contra la resolució que passa a procediment abreujat (equivalent al processament per a delictes castigats amb penes menors a nou anys) que va presentar la seua defensa, tal i com han avançat a eldiario.es fonts jurídiques.

La Fiscalia Anticorrupció demana 2 anys i 6 mesos de presó per a l'expresident valencià Francisco Camps per delictes de prevaricació i frau en relació amb la contractació irregular de la trama Gürtel per al muntatge de l'expositor del pavelló de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009.

En el seu escrit d'acusació remés al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, la Fiscalia demanava l'obertura de judici oral per a l'expresident valencià per la seua presumpta responsabilitat en aqueixa contractació irregular.

Segons la Fiscalia, Camps va donar verbalment instruccions a l'exdirectora general de promoció institucional Dora Ibars perquè li adjudicaren a la filial de Gürtel a València, Orange Market, el muntatge d'aqueix estand per 366.529 euros.

La investigació contra Camps va sorgir del judici de la branca valenciana de Gürtel, quan alguns acusats, com Álvaro Pérez el Bigotes i l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, el van apuntar com a responsable d'adjudicacions a Orange Market.

Arran d'aqueixes declaracions, la Fiscalia va instar la reobertura de la peça de Gürtel relativa a aqueixa empresa per a investigar a Camps i el jutge finalment li va processar només per aquesta adjudicació.

En la seua declaració després davant el magistrat per aquests fets, el Bigotes va afirmar que Camps li va dir que li donava el contracte de Fitur 2009 al novembre de 2008 quan anaven junts passejant prop de la casa de l'expresident valencià.

La Fiscalia afirma que les empreses del líder de la Gürtel, Francisco Correa, es van assentar a la Comunitat Valenciana en 2003 per a "aprofitar les possibilitats de negoci que els va oferir" Camps, "no solament per a l'organització i execució de tots els actes del PP que se celebraren en aquesta comunitat", sinó també per a "aconseguir una posició avantatjosa en la convocatòria i adjudicació de contractes públics".

L'expresident autonòmic, diu l'escrit, "va facilitar a Álvaro Pérez l'accés a alts càrrecs de l'administració autonòmica amb poder decisori i intervenció destacable en la tramitació, adjudicació i execució dels expedients de contractació de Fitur i altres fires".

En aquest cas concret de Fitur 2009, afirma la Fiscalia que es va adjudicar per a "acontentar" els membres de la trama pel "elevat deute acumulat" que tenia Orange Market amb el PP per l'organització d'actes del partit en anys anteriors.

Així, el Bigotes i el comptable d'Orange Market Cándido Herrero es van concertar amb Camps perquè "disposara el necessari perquè el contracte de muntatge de l'estand Grans Projectes (de Fitur 2009) fora directament adjudicat a Orange Market".

"En aquest marc, Álvaro Pérez va dur a terme tot un conjunt d'actuacions prèvies per a aconseguir que Francisco Camps donara verbalment instruccions" a Ibars respecte al muntatge d'aquest expositor.

L'exdirectora general, apunta el ministeri públic, no tenia competències per a adjudicar-lo, però sí que va imposar "als representants de les diferents entitats expositores la contractació directa amb aquesta mercantil".

Ho va fer en una reunió que va mantindre amb ells el 30 de desembre de 2008, quan va presentar als gestors d'Orange Market "com les persones amb les quals dites expositores havien d'organitzar el muntatge de la seua part corresponent de l'estand, sabent que no tenia cap competència per a adjudicar aquesta contractació".

Aqueixa adjudicació es va realitzar "sense respectar els principis de transparència, publicitat i concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació" i "complint únicament amb la voluntat i amb les instruccions impartides".

A part de la pena de 2 anys i mig de presó, la Fiscalia demana també que s'inhabilite a Camps per a càrrec públic durant 10 anys.

Aquest és el segon processament que afronta l'expresident de la Generalitat, que també anirà a judici a València per la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 d'aqueixa ciutat. Està investigat, a més, per suposades irregularitats en l'organització de la visita del Papa en 2006.