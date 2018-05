Camps al·lega davant la jutgessa que els seus vicepresidents no el van alertar que la Fórmula 1 era una ruïna

Francisco Camps no sabia res. Res de res. Així es pot resumir l’interrogatori com a investigat a què la jutgessa, les acusacions i les defenses han sotmés aquest divendres a l’expresident de la Generalitat per les negociacions per a la celebració i l’execució del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit urbà de València. Tant gran ha estat la ignorància al·legada per l’expolític que ha arribat a dir que desconeix que són “les novacions o les clàusules de garanties”, quan se li ha preguntat per això l’organització i els contractes de les curses.

Camps ha tingut un interrogatori bastant aspre, sobretot amb la Fiscalia Anticorrupció i l’Advocacia de la Generalitat per algunes de les interpel·lacions. L’expresident s’ha mostrat dolgut per haver de declarar com a investigat i ha mantingut –com a l’entrada al jutjat– que tot és una conspiració política. La jutgessa li ha hagut de cridar l’atenció per l’elevada tensió de l’interrogatori, motiu pel qual l’expolític ha demanat perdó.

Les acusacions han preguntat a Camps per què es va tirar avant amb la Fómula 1 si el primer any, 2008, ja va donar pèrdues importants. Segons l’expresident, cap dels seus vicepresidents, Gerardo Camps –actualment diputat del PP en el Congrés dels Diputats– i Vicente Rambla l’haurien informat que el Gran Premi celebrat al circuit urbà seria una ruïna econòmica. Gerardo Camps i Vicente Rambla eren els enllaços de la Generalitat amb l’empresa privada Valmor i els propietaris dels drets de les curses, la societat del magnat de l’F1 Bernie Ecclestone.

Quan se li ha preguntat pel paper de Valmor, l’expresident ha assegurat que és una empresa privada i que desconeixia les seues gestions. Camps ha dit que els seus viatges a Londres per a veure’s amb Ecclestone van ser merament protocol·laris, segons fonts jurídiques. L’interrogatori ha durat de deu del matí a 12 i l’expresident ha contestat a totes les parts presents en la instrucció.

Igual que en entrar al jutjat, en eixir-ne Francisco Camps ha tornat a atendre els mitjans de comunicació. Quan se li ha preguntat per la seua presència en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), Camps ha replicat que és un desig de l’esquerra que l’abandone. “L’esquerra voldria que me n’anara d’on fóra. L’esquerra m’ho demana tot cada dia, perquè els moleste i són conscients que la meua època va ser molt millor que l’època que presideixen ells. La cosa més lògica és que passen el dia parlant de mi”, ha manifestat.

Preguntat per si el seu partit el continua veient amb “bons ulls”, l’expresident valencià ha dit que “amb molt bons ulls” i ha conclòs: “Jo sóc militant del PP, entusiasta del projecte polític que representa el PP, i l’esquerra a València em voldria veure no li diré on, perquè és molt fort”.