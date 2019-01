La fundació cultural fallida de Camps: una oficina d’ocupació per a militants del PP

La Fundació Jaume II el Just va ser un dels projectes culturals de l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. La institució es va crear per restaurar el monestir de la Valldigna, un emblema dels valencians que es va incloure en l’Estatut d’Autonomia, però va acabar sent un instrument per a satisfer els deliris de grandesa del PP de la primera dècada del 2000 amb el pagament de cavalcades milionàries i fins i tot una orquestra pròpia. A més, com va passar en altres empreses públiques, va servir per a agència de col·locació de militants i càrrecs del PP en atur.

Amb l’arribada de la crisi, la fundació es va limitar a oferir visites guiades en el monestir fins que es va liquidar l’any 2017 amb un forat de més de huit milions d’euros. Amb l’operació Taula, la gestió de la Fundació Jaume II va quedar en dubte, més amb la detenció del seu exgerent Vicente Burgos, la qual cosa també va motivar l’obertura d’una comissió d’investigació en les Corts Valencianes. La setmana vinent, els parlamentaris analitzaran els comptes de l’entitat per dirimir les responsabilitats polítiques del seu saqueig.

Perquè no tot va ser desviar diners a empreses d’una trama corrupta o unflar factures de faenes i lloguers, com s’investiga en el cas Taula. La fundació emblema de la cultura del campisme va servir per a col·locar-hi militants i càrrecs del PP quan es quedaven en atur. També quan calia eixugar contractes d’assessors de la Conselleria de Cultura d’Alejandro Font de Mora i Trinidad Miró. En alguns casos per motius laborals i en uns altres per a poder abonar salaris més alts.

Segons la documentació que obra en poder d’eldiario.es i que està a la disposició dels grups parlamentaris, almenys 17 militants i càrrecs vinculats al Partit Popular van treballar en la Fundació Jaume II el Just. Bé quan perdien el càrrec públic, bé quan estaven començant la seua vida política i es promocionaven amb un sou públic.

Va ser el recer de nombrosos càrrecs del PP d’Alcoi, municipi de Trini Miró, però també de Noves Generacions, d’on va arribar el mateix Burgos, amic íntim de Francisco Camps i de José Luis Bayo, expresident provincial dels cadells del PP i que va intentar competir contra Isabel Bonig i Pablo Casado pels lideratges autonòmic i nacional.

Va ser també treballador de la Fundació Jaume II l’autoanomenat “ionqui dels diners” i capitost de la trama Taula, Marcos Benavent. A continuació la referència dels empleats de la fundació vinculats amb el PP o els seus governs.

María Estela Canales

Regidora del PP a Alacant entre els anys 1991 i 1995 i diputada autonòmica del 1995 al 2007. Del novembre del 2007 al 2009 va treballar en la Fundació Jaume II.

José Ramón García Pontes

Regidor d’Urbanisme del PP a Alacant del 1995 al 1999. Director del Parc Natural del Penyal d’Ifac. El 2005 perd la presidència local del PP. De l’agost del 2007 al juny del 2009 va treballar en la Jaume II.

Encarnación Mazón

Responsable de protocol de la Conselleria Cultura i de l’empresa Ciegsa 2007-2011. Va ser contractada per la fundació des del novembre del 2006 al maig del 2007.

Laura Climent Canaleja

Hi va treballar des del 2009 fins que es va dissoldre el 2017. Sotssecretària de Comunicació del PP d’Alcoi el 2015 i número 9 en les llistes dels conservadors a l’alcaldia de la capital de l’Alcoià.

Jorge Penalba

Alcalde de Sellent per Unió Valenciana del 1995 al 1999 i pel PP del 1999 al 2011. Va entrar a treballar en la Fundació Jaume II el Just a l’agost del 2007.

José Manuel Vidal Vidal

Va treballar en la fundació des del novembre del 2007 al maig del 2008. Va treballar en premsa en Orange Market, l’empresa instrumental per al finançament il·legal del PP de Francisco Camps.

Mari Paz Francés Rodríguez

Sotsdirectora del gabinet del conseller de Cultura Alejandro Font de Mora entre els anys 2004 i 2007. Va estar contractada en la fundació del desembre del 2004 al juny del 2005.

Clara Sáez Allepuz

Va treballar en premsa de la Conselleria de Cultura del 2004 al 2012. Entre els anys 2007 i 2010 va estar contractada en la fundació.

Javier Lanaquera Catalá

Adjunt a la direcció de la fundació el 2010. Candidat del PP a Zegama (Guipúscoa) en les eleccions municipals del 2015.

Aquilino Medina López

Sotsdirector de Cultura entre el febrer del 2010 i el maig del 2011. En la fundació, de l’abril al juliol del 2011. Assessor d’Infraestructures del 2011 al 2015.

Vicente Pascual Cabanes

Va treballar en la fundació de l’agost del 2010 a l’agost del 2013. Assessor de diverses conselleries durant el campisme.

José Luis Bayo

Líder de Noves Generacions i aspirant a la secretària general del PP autonòmic i nacional. Va treballar en la fundació de l’octubre del 2003 a l’octubre del 2007.

Raquel Dasí Yuste

Assessora de la Cultura el 2010 contractada a través de la fundació.

Mireia Mira Mollà

Treballadora de la fundació fins al 2017. També va facturar a través d’una empresa a la Jaume II el Just. Filla del membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Eduard Mira, que també va cobrar de la fundació per comissariar l’Any Jaume I.

Jordi Miquel Sanchis Llorca

Va treballar en els anys 2010 i 2011 en la fundació. Membre del PP de Balones.

Teodosia de la Torre Carrión

Va treballar en la fundació del 2004 al 2007. Va ser també zombi de Ciegsa, l’empresa de construcció de col·legis que va acabar amb un forat de més de 1.000 milions.

Mar Climent Canalejas

Va treballar en la fundació des del 2009 fins que es va liquidar. Sotssecretària de Comunicació del PP d’Alcoi el 2015 i candidata en les eleccions municipals.