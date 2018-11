La jutgessa cita a declarar Camps i un bisbe per presumpta corrupció en la visita del Papa a València

La titular del jutjat d'Instrucció número 5 de València ha reactivat la investigació sobre les despeses de diners públics de la Fundació V Trobada de les Famílies que es va muntar per a l'arribada del Papa a València en 2006 i que va gastar més de 20 milions d'euros. La magistrada ha citat a declarar el pròxim 7 de febrer l'expresident de la Generalitat Francisco Camps i el seu exvicepresident Victor Camps, segons ha avançat Las Provincias. El bisbe auxiliar de València Esteben Escudero també haurà de ser interrogat en aqueixes dates com imputat en aquest procediment, així com el que fora secretari de l'Arquebisbat Antonio Ramón Corbí.

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, està sent investigat en una altra causa judicial oberta per presumptes contractes irregulars de la fundació que va organitzar la visita del Papa a València en 2006. Al costat d'ell hi ha imputades altres nou persones, entre elles l'expresident de les Corts, Juan Cotino; i el bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero.

Aquest procediment està obert des de 2016 per delictes continuats de prevaricació, malversació i falsedat. Camps ja està sent investigat en altres dos procediments diferents. El primer, per suposades irregularitats en la gestió de la Fórmula 1 a València; i el segon, per la construcció del traçat del circuit d'aquesta competició. Ara se li suma una tercera causa.

A més dels abans referenciats, també estan sent investigats el representant legal de la Fundació V Trobada, Francisco Javier Jiménez; la secretària general d'aquesta, Henar Moliner, i el membre del patronat Enrique Pérez Boada.

A la investigació s'ha incorporat una peça separada del cas Vaersa -empresa pública de gestió del medi ambient- que s'investigava en un altre jutjat i per la qual han sigut també imputats els exdirectors Enrique Simón i Felipe Espinosa.

La magistrada està practicant diligències i ja ha requerit informes pericials a diversos organismes i documentació a empreses i administracions. La data de les citacions s'ha decidit després que la jutgessa instructora haja rebut els documents requerits i haja sentit als testimonis.

La Fundació V Trobada Mundial de les Famílies -formada per l'Arquebisbat, la Diputació, l'Ajuntament de València i la Generalitat- es va constituir per a gestionar la visita a València del Papa Benet XVI en 2016. Encara que l'Església va aportar diners i va pagar part del deute, la majoria dels diners gastats va ser de la Generalitat. Es van pagar pantalles gegants, 7.000 urinaris i la publicitat i propaganda de l'esdeveniment. En total, uns 20 milions d'euros gastats per l'entitat que ja ha sigut liquidada.