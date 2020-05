El cardenal Cañizares no va demanar permís al Govern per a mostrar la Mare de Déu a la plaça i va provocar una concentració que prohibeix l’estat d’alarma

Mitja Comunitat Valenciana, inclosa la ciutat de València, no ha passat a la fase 1 de desescalada per l’evolució dels contagis detectats en 14 de les seues àrees sanitàries. El cap de setmana passat, les sancions per saltar-se el confinament es van disparar a la capital i la policia ha de continuar llançant missatges a la ciutadania perquè no es confie i complisca les mesures de distanciament. El virus continua ací i la prova és Corea del Sud, que, després d’haver obert la seua economia, ha hagut de tancar 2.100 bars i clubs per un rebrot.

Malgrat que la situació no està controlada, diumenge passat el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va decidir mostrar la Mare de Déu dels Desemparats cap a la plaça que porta el seu nom, la qual cosa va provocar una aglomeració prohibida expressament per l’estat d’alarma. En cap moment, Cañizares ni l’Església valenciana havien comunicat la intenció d’obrir les portes de la basílica de la Mare de Déu i mostrar la seua imatge als fidels.

Per què Canizares no va comunicar aquesta situació a les autoritats? Possiblement perquè la resposta hauria sigut negativa davant el perill de concentració que aquest acte suposa a causa de la gran quantitat de fidels que la Mare de Déu dels Desemparats arrossega a València. De fet, la Sotsdelegació del Govern d’Alacant ja es va oposar que la Santa Faç fora pujada al castell de Santa Bàrbara per a una benedicció per aqueix mateix motiu: les possibles aglomeracions i el perill de contagi. Un jutjat va avalar la decisió.

L’Arquebisbat de València va voler llevar ferro a la situació amb un comunicat aquest mateix diumenge aportant una imatge en què es veu unes quantes desenes de persones concentrades a les portes de la basílica. “Després de la celebració de la missa, des de l’interior del temple, la imatge pelegrina s’ha orientat cap a la plaça de la Mare de Déu. Només els que estaven en la plaça han pogut contemplar la imatge pelegrina durant l’instant que ha durat la interpretació de l’himne regional, guardant els presents les indicacions de distància exigides i en presència de les forces de seguretat que estaven en aqueix moment a la plaça de la Mare de Déu”, va explicar.

Concentració davant de la basílica que va produir l’exposició de la Mare de Déu dels Desemparats.

També van voler restar gravetat a l’incident l’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que van defensar la presència dels feligresos, perquè havien mantingut la distància de seguretat suficient. Però el debat en aquest cas no és la distància física, sinó la concentració i els riscos que hauria suposat aquesta actuació de l’arquebisbe en cas que no haguera intervingut la Policia Local de València, que, tot just obrir-se les portes de la basílica, va donar instruccions a la gent perquè no s’amuntonara.

Segons l’article 11 del decret que va aprovar l’estat d’alarma el 14 de març passat, “l’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents a evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i les característiques dels llocs, de tal manera que es garantisca als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells d’un metre almenys”.

En aquest cas, la basílica havia pres mesures les setmanes anteriors, quan només es permetia el culte individual i es van suspendre les misses. De fet, la celebració del dia de la Mare de Déu dels Desemparats es retransmetia en directe per Tele 8, la televisió de l’Església. Les càmeres d’aqueix canal estaven preparades fora de la basílica quan es van obrir les portes, per la qual cosa l’actuació estava totalment prevista. Els mateixos portadors de la imatge anaven totalment preparats, cosa que apuntala aquesta actitud premeditada.

Xiquets i majors comparteixen espai en la basílica, teòricament una cosa prohibida en la fase 0 de l’estat d’alarma.

A més, aqueix mateix matí la basílica va arribar a omplir-se amb un centenar de persones, segons fonts presencials. Com s’observa en la imatge, compartien espai persones majors i xiquets, una cosa totalment prohibida en la fase 0 de desconfinament.

La Policia Local de València prepara un informe que lliurarà a la Delegació del Govern perquè decidisca en quina mesura es va saltar el cardenal Cañizares l’estat d’alarma.