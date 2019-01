Cantó allunya Ciutadans del pacte contra l’extrema dreta i evita que done suport a una resolució contra la violència de gènere

Ciutadans s’allunya del consens en la lluita contra la violència de gènere. I ho fa de la mà del seu precandidat i cara visible en el Congrés, Toni Cantó. El diputat, que va anunciar fa unes setmanes la intenció de lluitar per la presidència de la Generalitat Valenciana, ha acudit dimecres a l’edifici de parlament valencià, on se celebrava la sessió parlamentària, per anunciar que el grup en les Corts Valencianes no donaria suport a la proposició no de llei que reforça el Pacte Valencià contra la Violència Masclista.

La iniciativa del grup socialista expressa la repulsa a “qualsevol posicionament polític que propugne l’eliminació o minoració de les mesures de protecció de la dona davant de la violència masclista” i a més rebutja “l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció d’aquestes mesures”. Un pacte anti-Vox i altres partits d’extrema dreta, sense necessitat d’anomenar-los.

Ciutadans es va pensar el dimarts a última hora la seua posició respecte del text plantejat pel PSPV-PSOE, a què van donar suport tots els grups polítics, inclòs el PP. Els del partit taronja van presentar dues esmenes “tècniques” a la PNL, una per a substituir el terme “terrorisme masclista” per “violència masclista” i una altra que suposava un canvi substancial respecte del text que havien signat, que la Mesa de les Corts no ha acceptat. La proposta de Ciutadans apuntava que els pactes vetats siguen amb “formacions no signants a favor del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere”, en una al·lusió clara a Podem que ha confirmat Cantó en la seua intervenció sota el ficus del Parlament.

Cantó ha carregat contra el Consell del Pacte del Botànic, argumentant que se sosté per un partit que no va signar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, i també contra el PP, al qual acusa de “blanquejar” la formació morada. Els de Pablo Iglesias no van subscriure l’acord de Mariano Rajoy perquè el veien insuficient, però en l’àmbit autonòmic sí que van participar amb el Pacte Valencià.

“ No participarem en una farsa del tripartit, no volem anar dient que deixen fora partits mentre que el tripartit està sostingut per Podem, que no dona suport al Pacte d’Estat”, criticava Cantó. Sobre el document, ha considerat que “les declaracions d’intencions no valen de res”.

Com que no s’han acceptat les esmenes, els nou membres del grup parlamentari, instats per la seua portaveu, Mari Carmen Sánchez, han abandonat l’hemicicle.