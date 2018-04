Carolina Ferre i Clara Castelló presentaran els magazins vespertí i matinal d’À Punt

La futura i imminent televisió pública valenciana va configurant la seua graella i el que serà el primer star system del sistema comunicatiu valencià. Els dos principals magazins, el matutí i el vespertí, tindran cara de dona. La periodista i candidata a dirigir À Punt, Clara Castelló, serà la imatge del programa que ha d’acompanyar els matins de la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, la també periodista i presentadora Carolina Ferre serà la cara de la vesprada després dels informatius i fins a la programació nocturna.

Carolina Ferre, nascuda a Cocentaina, ja és una coneguda dels mitjans de comunicació públics, però també nacionals. De fet, és una de les presentadores valencianes que més vol ha agafat en les televisions del país. Un bon reclam per a les vesprades d’À Punt. Encara que el seu fitxatge no està tancat, apunten fonts de l’ens, seria el millor reclam per a la nova televisió que pateix de cares populars. Ferre, amb “Tela marinera”, ja va assolir un èxit més que notable a la Comunitat Valenciana.

Ferre haurà de competir amb els programes del cor de Telecinco i amb “Más vale tarde” de la Sexta, un programa més informatiu i polític que els de Mediaset. El programa vespertí el produeix la valenciana Mediterránea Media i Secuoya donarà una importància especial a les connexions en directe amb distints punts de la Comunitat, continguts variats, taula de debat sobre temes variats, reportatges, entrevistes i seccions destinades a la cultura, les festes o la música, entre altres. L’espai de la vesprada s’allunyarà de la perspectiva més informativa i tindrà un vessant humà.

Per la seua banda, els matins d’À Punt tindran un magazín amb presència per tot el territori de la Comunitat Valenciana mitjançant connexions en directe, informació i continguts d’actualitat. El matinal inclourà participació ciutadana, així com també de col·lectius socials, uns grans oblidats en la injuriada Canal 9. En aquest cas, la presentadora Clara Castelló sí que té una vinculació més forta amb els informatius de l’etapa anterior controlada pel PP.

Clara Castelló va ser presentadora en RTVV, en l’època del PP.

Castelló es va presentar a dirigir À Punt, encara que no va aconseguir passar a la fase final. La periodista va presentar programes informatius en l’etapa més dura de control del PP.

Però no de magazins viurà la futura televisió pública. La política transmèdia que està seguint la direcció permetrà que programes ja estrenats en la ràdio s’emeten per la televisió. És el cas de programes per a xiquets com “Rosquilletres”, un espai de llengua per a xiquets d’institut.