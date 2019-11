El guru de Casado va oferir sense èxit al PSOE a València la mateixa campanya bruta que desplega per al PP

El PP nega tota relació amb la campanya de guerra bruta que el beneficia, a través de cartells apegats als carrers i anuncis de Facebook, per al 10N. Pablo Casado diu que no té res a veure amb la iniciativa, que es fa passar per un suport a Íñigo Errejón per a fomentar que no es vote pel PSOE ni per Podem. Se’n desvincula, malgrat que la campanya l’ha pagada un empleat del seu nou fitxatge per a l’estratègia electoral, el consultor Aleix Sanmartín. El mateix treballador de Sanmartín, Josep Lanuza, diu que ho ha fet i ho ha pagat “a títol individual” en el seu temps lliure i per l’admiració que sent per Errejón i “la seua tesi doctoral”. La xarxa té altres tentacles a través d’un militant de Noves Generacions del PP a Múrcia.

No obstant això, hi ha un altre indici més que connecta aquesta trama amb una estratègia política i no personal. El mes de gener passat, Aleix Sanmartín ja va oferir al PSOE a València una campanya per a les autonòmiques del 28 d’abril basada en el mateix mètode. “Ens van oferir fer accions anònimes en Twitter, Facebook o Instagram contra els nostres rivals polítics per fomentar l’abstenció”, diu un alt dirigent socialista. Qui acudia amb Sanmartín a les reunions amb l’equip del candidat del PSPV Ximo Puig? Josep Lanuza, el treballador que ara finança la campanya bruta del PP “per iniciativa personal”, que va ser presentat com “l’expert en xarxes socials” de l’actual guru de Pablo Casado. Sanmartín i Lanuza van presentar un catàleg d’accions més que extens amb lemes, àudios i vídeos “per a mobilitzar el vot cap a l’abstenció”.

El patró encaixa amb el que eldiario.es ha destapat aquesta setmana: que almenys tres persones vinculades personalment o professionalment al PP, entre ells Josep Lanuza, finança una xarxa de grups falsos amb aparença espontània per a manipular el votant de cada partit i fomentar l’abstenció amb vídeos i lemes efectius com #YoNoVoto.

Sanmartín va començar a col·laborar amb la direcció dels socialistes valencians al final del mes de gener passat. Tres setmanes després, i quan quedaven menys de dos mesos per a la campanya electoral, la direcció del PSPV-PSOE va prescindir dels seus serveis. “Aquest tipus de campanya no ens interessava. Es venia com un especialista a fer màrqueting negatiu. Campanyes sense firma, com les americanes”, explica un dels dirigents del partit de l’actual president de la Generalitat, Ximo Puig, que va treballar braç a braç amb l’ara guru de Casado. “No entenien res. Nosaltres ací estem governant i no ens interessaven aquest tipus d’accions. I menys encara anònimes, perquè et poden generar problemes greus”, justifiquen des de la direcció del PSPV-PSOE.

Però no era l’única cosa que oferia el guru de Casado ara. En unes quantes reunions, Sanmartín va anar acompanyat de dues persones d’una consultora mexicana “experts en Twitter emocional”. “Ens van dir que tenien els candidats mesurats i que Ximo Puig no eixia ben posicionat” perquè eixia molt relacionat amb converses polèmiques sobre ‘terrorisme masclista’. “La paraula terrorisme no us interessa, ens va plantejar”, expliquen.

“Ens vam escandalitzar davant d’aquest plantejament, perquè la definició i l’atac al terrorisme masclista era un eix bàsic de la nostra campanya. Això significa que no coneixen el nostre ecosistema. Va ser la gota que va fer vessar el got i vam decidir prescindir dels seus serveis”, asseguren alhora que conten amb un somriure: “Quan Ximo Puig va guanyar en els comicis del 28 d’abril passat, el paio s’ho va penjar com a medalla”.

Les relacions entre els aparells dels partits i les consultores externes per a campanyes electorals solen ser complicades, però en el PSPV-PSOE afirmen que no va haver-hi enteniment des del primer dia. “És un personatge molt expansiu i fa propostes molt estrafolàries”, apunten. “I, a més, és molt car. Els seus serveis pràcticament equivalien a tot el que ens vam gastar en la campanya electoral”, recorden, encara que no volen revelar els honoraris del guru de Casado ara.

Aleix Sanmartín venia d’aplicar el seu mètode per al PP a Andalusia, on acabaria sent president de la Junta Juan Moreno Bonilla. Encara que Sanmartín ho nega en conversa amb eldiario.es, diverses fonts del sector de la consultoria i la política asseguren que es va encarregar de dissenyar una campanya per a fomentar l’abstenció dels votants socialistes amb una pàgina falsa anomenada ‘Socialistes pel canvi a Andalusia’. Entre els vídeos d’aquesta campanya es deia als votants, que per a votar per Pedro Sánchez i perjudicar Susana Díaz, calia ratllar el nom en la papereta, cosa que, de facto, és un vot nul. Els vots nuls en les eleccions andaluses es van duplicar el 2D fins a 40.000 paperetes.

De fet, Sanmartín va mostrar als socialistes valencians com a propis exemples de la campanya desmobilitzadora del vot d’esquerres que es va desplegar en les eleccions andaluses.

Després de la fallida campanya amb Puig, el guru de Casado va treballar amb els socialistes extremenys per llançar la candidatura de Guillermo Fernández Vara. Els socialistes extremenys van telefonar a València per veure si el que sentien era realitat o ficció, encara que finalment Sanmartín va fer la campanya amb el candidat autonòmic extremeny.