Casado denuncia "adoctrinament" contra el castellà a les escoles valencianes per unes enquestes que també feia el PP

El líder del PP Pablo Casado ha carregat contra la política lingüística de PSPV i Compromís a les escoles usant una notícia que publicava ABC aquest dilluns amb el titular "El Govern valencià 'espia' quin idioma usen els alumnes en l'esbargiment". Això li ha servit per a acusar-los d'estar "imitant (Quim) Torra a Catalunya", i afirmar que en el PP rebutgen "l'adoctrinament" per a defensar l'ús del castellà.

Imitando a Torra en Cataluña, los socialistas permiten en Valencia que se vigile la lengua en la que hablan los alumnos en el recreo o en el comedor 👉 Rechazamos el adoctrinamiento, apostamos por la libertad y una Ley de lengua que garantice el castellano como lengua vehicular. pic.twitter.com/7TlHhNmOZS

Casado ha tingut el suport de la presidenta popular valenciana, Isabel Bonig, que ha manifestat: "Hem sigut dic de contenció enfront del nacionalisme i adoctrinament que defensen Puig i els seus socis". Però l'acusació ha rebut una ràpida resposta des de la coalició valencianista de la mà del síndic Fran Ferri que recordava que "el Partit Popular feia aquestes enquestes, amb les mateixes preguntes, quan governaven la Generalitat Valenciana", i a més les ha defensades afirmant que "les enquestes d'usos lingüístics per a conéixer l'ús del valencià a les escoles i els plans de normalització lingüística mai han suposat cap problema per als valencians i valencianes, i molt menys motiu de divisió".

D'aquesta manera ha aprofitat per a defensar la política lingüística subratllant: "Des de Compromís, davant la intolerància i les mentides de les dretes, apostem per una escola inclusiva, que construïsca ponts i que cree ciutadania crítica. Amb l'aplicació de la Llei de Plurilingüisme els xiquets i xiquetes de la nostra terra quan acaben la seua educació obligatòria dominaran almenys tres llengües siga com siga el seu nivell econòmic i això és el que realment importa".



Amb tot, Fran Ferri ha carregat les crítiques afirmant que "molesta al PP, que sempre demostra un odi visceral cap a l'escola pública perquè els interessa tindre una societat el menys crítica i formada possible per a poder intentar enganyar-la".



Per part seua, el portaveu parlamentari del PSPV, Manolo Mata, ha fet el mateix criticant directament el líder del PP així com defensant les polítiques del Botànic. Mata ha afirmat, així, que per a Pablo Casado "tot el que és més d'un idioma és un embolic", alhora que recordava la polèmica sobre els seus estudis apuntant que "ha d'anar manipulant els seus currículums i aparentar el que no és".



El síndic socialista ha assenyalat que "l'aposta pel trilingüisme és determinant" i que "la maduració del cervell dels xiquets es realitza en els primers cinc anys de vida, en els quals aqueix cervell té capacitat per a parlar diversos idiomes".