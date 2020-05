Castelló II és la presó amb més denúncies per tortures d'Espanya

La presó de Castelló II, situada a Albocàsser i amb 1.214 cel·les, ha tingut 75 procediments oberts per maltractaments en una dècada, segons el Govern. Així, el centre penitenciari castellonenc lidera la taula de denúncies per maltractaments, per davant d'altres grans presons espanyoles com Sevilla II i Puerto III (totes dues amb 67 procediments oberts en la mateixa franja temporal) o Madrid VII (59).

El conjunt de centres penitenciaris espanyols, incloent els establiments psiquiàtrics i els centres d'inserció social, suma 950 denúncies per tortura entre 2010 i 2019. Així, la presó d'Albocàsser va registrar deu procediments per maltractaments en 2010; cinc en 2011; set en 2012; deu en 2013; set en 2015; sis en 2016; 13 en 2017; nou en 2018 i huit en 2019 (en 2014 no es va registrar cap procediment).

Les xifres, desglossades en una resposta parlamentària del Govern al senador de Compromís Carles Mulet, mostren que el 40% dels possibles casos de tortura es van donar en els últims tres anys. Els anys 2017 i 2019 van registrar les xifres més altes (amb 130 denúncies per exercici), seguits de 2018 (117 denúncies). L'últim trienni concentra 377 procediments oberts del total de 950 registrats en l'última dècada.

L'associació Famílies Contra la Crueltat Carcerària va denunciar el mes de novembre passat un presumpte cas de tortures a quatre reclusos d'aquesta presó, tal com va informar aquest diari. L'associació, que va denunciar el cas davant el Jutjat, al·ludia a "tractes cruels, inhumans i degradants que en gran part es poden qualificar amb tota propietat com a tortures".