Castelló amplia l’oferta cinematogràfica amb la inauguració de 8 sales de cinema més

La companyia de sales de cinema catalana Ocine Premium Estepark ha triat Castelló com a objectiu de la seua expansió i ha obert, en el centre comercial Estepark, un nou complex de huit noves sales de cinema que comptarà amb un total de 758 butaques. A la inauguració del recinte, equipat amb les últimes tecnologies de projecció, va assistir el regidor d’Urbanisme en funcions, Rafael Simó, en representació del consistori. La capital de la Plana augmenta així la seua oferta cinematogràfica i aposta per un dels sectors potser més castigats pels anys de la crisi.

En l’actualitat el consumidor té al seu abast una gran quantitat d’ofertes en diferents plataformes a l’hora de consumir pel·lícules i la competició de les sales de cinema tradicionals amb noves plataformes com Netflix està en un punt àlgid. En aquest sentit, i amb l’objectiu de continuar atraient l’espectador al cinema, les sales tradicionals estan apostant per maximitzar els “extres” que facen més atractiva l’experiència. En el cas de Ocine Premium Estepark, les 758 butaques especials i les últimes tecnologies de so i imatge són un reclam potent per als cinèfils de Castelló.

OCine Castellló.

Ja durant el cap de setmana passat, i amb motiu de la inauguració de les sales Ocine Premium Estepark, el centre comercial es va convertir en el plató d’“Un cap de setmana de cine”, un esdeveniment en què moltes famílies i cinèfils castellonencs van poder gaudir de tallers infantils de temàtica de pel·lícules, espectacles teatrals i música en directe.

L’empresa d’exhibició cinematogràfica Ocine, que ha complit fa poc 75 anys, és el quart operador més important d’Espanya i el primer amb capital 100% nacional. La inauguració del complex ha requerit una inversió de 4,5 milions d’euros i ha generat nou ocupacions locals directes.

Actualment Ocine administra 21 cinemes, 190 sales i més de 31.000 butaques, i rep 5 milions d’espectadors entre Espanya i França. Actualment, compta amb 190 pantalles que operen en províncies com València, Barcelona i Castelló.