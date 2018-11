L'Ajuntament de Castelló aprova la denominació oficial única en valencià

Els partits del Pacte del Grau –PSPV, Compromís i Castelló en Moviment- han aprovat en ple, amb els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans, la proposta que estableix el topònim en valencià com a única denominació oficial de la ciutat, suprimint-se la fórmula bilingüe vigent.

Des dels partits del pacte declaren que Castelló dóna així un pas més cap a la normalitat i destaquen que aquesta mesura ve a esmenar una anomalia administrativa històrica. Remarquen també que la limitació a la denominació en valencià no implica cap tipus de rebuig i consideren que la societat castellonenca ha donat l'esquena al discurs de la confrontació.

Durant el debat en el ple s'han viscut moments tibants quan Vicente Vidal, portaveu de Ciutadans, ha acusat de “voler imposar el seu ideari polític coste el que coste” als partits del pacte, als quals ha qualificat de “pancatalanistes” i “amics de Puigdemont”. A més, interpel·lant el portaveu de Castelló en Moviment, ha declarat: “Un comunista no em diu a mi què i com he de pensar”.

Per part del Partit Popular, Carlos Feliu afirmava que la mesura manca d'arguments històrics i ha acusat al pacte de govern d'estar duent a terme una “deriva nacionalista de l'Ajuntament de Castelló”.