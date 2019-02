El Centre d’Investigació Príncep Felip a València, un nom posat en qüestió

El Centre d’Investigació Príncep Felip, a València, canviarà prompte de nom. Els investigadors del centre, col·laboradors i treballadors estan cridats a votar un canvi de denominació més concorde als treballs científics que desenvolupa. La directora del centre, Deborah J. Burks, ha explicat dimarts durant unes jornades que el centre prompte passarà a anomenar-se d’una altra manera “que identifique millor l’activitat”.

La responsable del centre ha explicat a eldiario.es que no es tracta d’eliminar la referència monàrquica, encara que no es descarta retirar els Borbó del rètol de l’edifici, i hi ha unes quantes propostes entre els investigadors que no preveuen l’actual cap de l’Estat en la denominació. Les instal·lacions del Príncep Felip estan situades al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, on uns quants edificis contenen referències a la família reial, com el Palau de les Arts Reina Sofia o el Museu de les Ciències Príncep Felip, heretades de l’època del PP.

La Generalitat va rebutjar canviar la denominació d’aquests dos centres quan l’Ajuntament de València va eliminar Joan Carles I de la Marina Reial i va deixar el complex esportiu i d’oci com La Marina de València.

Algunes peticions proposen visibilitzar la seua ubicació a València, introduint la capital en el nom, o ressaltar alguns dels programes d’investigació, relacionats amb la biologia molecular i les tecnologies d’investigació biomèdica. Segons personal del centre, tots els treballadors contractats tenen veu i vot en la decisió, per la qual cosa unes 130 persones decidiran en les pròximes setmanes quina denominació s’adopta. El patronat de la fundació privada, en què s’integra la Conselleria de Sanitat, haurà de ratificar la proposta.

Les línies d’investigació que es desenvolupen en el CIPF s’agrupen al voltant de quatre programes, dos de relacionats amb investigació bàsica i dos més amb orientació aplicada. En els primers s’inclou l’estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars de patologia humana sobre malalties estranyes, malalties metabòliques i càncer, i la investigació sobre neuroinflamació i deterioració neurològica. Els segons se centren en la investigació sobre noves tecnologies diagnòstiques i teràpies avançades en investigació biomèdica, que estan relacionats amb bioinformàtica i genòmica de sistema i d’expressió gènica, nanomedicina, teràpia cel·lular i medicina regenerativa.