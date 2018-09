El responsable de Transparència de Casado permet que prescriga part d'un cas similar a Gürtel en Alacant

El màxim responsable de Transparència en la nova direcció del Partit Popular de Pablo Casado, César Sánchez, és acusat per l'oposició d'exercir amb opacitat el càrrec de president de la Diputació Provincial d'Alacant, una actitud que ha permès que prescriguera part del cas Fitur, pel qual s'investiga un suposat frau de 3,2 milions d'euros en la contractació de pavellons per a la Fira Internacional de Turisme de Madrid durant els anys 2004 a 2008.

El grup de Compromís en la Corporació provincial ha avançat aquest dilluns que el Jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant ha considerat prescrits els suposats fets delictius en les adjudicacions prèvies a 2007 realitzades pel Patronat de Turisme Costa Blanca de la institució provincial. que presidia llavors José Joaquín Ripoll, també del Partit Popular i imputat per corrupció en el cas Brugal. D'aquesta manera, bona part del cas, que tracta de dilucidar les irregularitats comeses mitjançant un modus operandi similar al de la trama Gurtel, quedaria sense veure compensat el perjudici a les arques públiques.

El portaveu de Compromís en l'ens provincial, Gerard Fullana, ha posat l'accent en què una part d'aquesta prescripció, avaluada en un milió d'euros, s'haguera pogut evitar si el PP i el trànsfuga de Ciutadans Fernando Sepulcre, que li fa costat, “no hagueren demorat l'obertura de la comissió i el lliurament de documentació” quan la coalició ho va sol·licitar inicialment al febrer de 2016. Compromís parla de “responsabilitat directa” del govern que presideix César Sánchez “en haver retardat mesos” l'obertura d'aquesta comissió i haver dilatat “a l'excés” l'acord d'obrir una recerca adoptat entre PP i Ciutadans a l'inici de legislatura. Per açò, demana a Sánchez, actual màxim responsable de Transparència en la direcció nacional del PP, que comence una investigació per a aclarir l'ocorregut del 2004 al 2009 i “per a dirimir responsabilitats polítiques”.

Amb tot, Compromís ja ha anunciat que recorrerà davant l'Audiència Provincial els anys prescrits i esgotarà així totes les opcions judicials possibles després que el Jutjat d'Instrucció rebutjara els dos recursos presentats, en no apreciar continuïtat delictiva ni haver-se declarat de moment la causa complexa. “No ens rendim a acceptar que la majoria dels contractes denunciats no puguen ser jutjats i retornats a les arques municipals quan es demostren els delictes pel simple fet que durant 10 anys ningú no havia denunciat la situació o perquè el PP ha retardat tot el que ha pogut el procés”, va dir Fullana.

A començament del 2017, Compromís va portar a la Fiscalia Anticorrupció contractes del Patronat de Turisme que ascendien a 3,2 milions d'euros i dels quals eren beneficiats les empreses Exporiggins i Stands Molins per al muntatge dels pavellons de la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur). Aquestes mateixes mercantils es troben actualment processades en el cas previ que també afecta el Partit Popular i la seua gestió en l'Ajuntament d'Oriola.

Les contractacions en la institució provincial van començar el 2004, i són les pròpies de l'any 2006 les de més rellevància, ja que superen el milió d'euros. El modus operandi de la trama era, com va especificar la coalició, idèntic a l'emprat en el cas de Fitur de València i que ha acabat amb la que fou consellera de Turisme, Mirlagrosa Martínez, entre reixes, i amb els capitosts de Gürtel també condemnats.

César Sánchez es va convertir a la fi de juliol passat en el secretari de Transparència de la direcció nacional del PP que encapçala Pablo Casado. El també alcalde de Calp es va inclinar en un primer moment en les primàries del partit per María Dolores de Cospedal, encara que en segona volta va apostar per l'actual president, la qual cosa li ha valgut ser l'home fort del dirigent en la província d'Alacant. Com a regidor també va ser acusat fa un mes de crear una plaça “a mesura” per al seu germà en l'Ajuntament.