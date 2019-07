Ciutadans i Compromís, els partits que van gastar més en propaganda en les eleccions autonòmiques

Tots els partits amb representació parlamentària, excepte el PSPV i Vox, han eixit perdent econòmicament de la campanya electoral de les últimes eleccions autonòmiques. El Síndic de Comptes ha fet públic l’informe de regularitat de la comptabilitat electoral corresponent al procés autonòmic del 28 d’abril, en què detalla les quanties econòmiques presentades pels partits i les subvencionades finalment.

La subvenció electoral es calcula, d’acord amb la llei, amb 13.387,25 euros per escó; 0,67 euros per vot aconseguit –en cas de tindre representació parlamentària– i 0,67 euros per cada vot obtingut per la candidatura que haja obtingut almenys el 3% dels vots emesos vàlids en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Així, per exemple, el Partit Popular es queda a més de 100.000 euros de cobrir les seues despeses –atesa la perduda de diputats– i Compromís, a prop de 40.000. Ciutadans, de la seua banda, es queda a uns 10.000 euros de cobrir amb la subvenció la seua despesa total. El Síndic recorda que van concórrer diversos processos electorals en la mateixa data i que és el Tribunal de Comptes el que fiscalitza les despeses corresponents a les eleccions generals.

L’informe de l’entitat fiscalitzadora recull de manera desagregada les dades facilitades pels partits pel que fa a les despeses. Així doncs, es pot comprovar que una de les principals inversions és en publicitat i propaganda, tant en mitjans de comunicació com en accions externes –cartelleria o xarxes socials, per exemple.

Tenint en compte els tres conceptes de propaganda, publicitat i promoció dels tres partits, és Ciutadans qui més inverteix en la seua visibilitat. En total, la formació taronja va gastar 420.601 euros a promocionar-se; bastant allunyat del PSPV, el PP i Compromís, que van registrar xifres similars: prop de 235.000 euros els primers i 292.000 els valencianistes. Els de Mónica Oltra són els segons en més despesa, una partida que s’entén perquè no té el paraigua d’una marca estatal, com sí que tenen la resta. El partit d’extrema dreta Vox és el que ha rendibilitzat més les seues campanyes mediàtiques: amb 2.058 euros declarats ha passat de formació extraparlamentària a un grup amb 10 diputats autonòmics.

Cuadro sobre la regularidad de las cuentas elaborada por el Sindic de Comptes

Quant a inversió directa en publicitat en premsa i ràdio, és Ciutadans, una altra vegada, el partit que més publicitat va comprar. El partit de Toni Cantó va gastar 90.139 euros en aquest concepte, seguit del PSPV, que en va gastar 82.406 i Compromís, que en va pagar 71.012. En l’altre costat estan Unides Podem i Vox, que van pagar, en ordre, 9.238 euros i 998 euros en campanyes en mitjans de comunicació.

No obstant això, la propaganda política no es redueix a les campanyes en periòdics i ràdios. Si s’atenen les dades de “publicitat i propaganda exterior”, és el PP el partit que més inverteix, amb 106.486 euros per aquest concepte; mentre que si s’atén la resta de propaganda, ho és Ciutadans, amb 266.120 euros. Aquest va ser el concepte de publicitat preferit per Unides Podem, que hi va destinar 53.833 euros de la campanya.

Les despeses excloses pel Síndic

L’ens fiscalitzador ha considerat que algunes despeses presentades pels partits no eren susceptibles de ser sufragades per la subvenció electoral. És el cas d’algunes factures del Partit Socialista, com 17.000 euros en transport, que l’organisme ha exclòs. En les al·legacions, els socialistes defensen que és un import destinat a portar militants a l’acte central de campanya, el míting de Pedro Sánchez al Parc Central. A la coalició Compromís, el Síndic li ha denegat la inclusió de 60.000 euros com a despeses de campanya, encara que no es detallen quines.