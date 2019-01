La portaveu de Ciutadans en el parlament valencià: "Escoltar les manifestacions de Vox fa por"

La portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes creu que escoltar les manifestacions de Vox sobre violència masclista "fa por". Mari Carmen Sánchez, representant de la formació taronja en la Comunitat Valenciana, s'ha pronunciat així en roda de premsa en ser preguntada pels postulats de la formació d'extrema dreta sobre violència de gènere.

"És massa important tot el que hem aconseguit", assenyala la portaveu respecte als pactes contra la violència masclista, tant els estatals com els autonòmics, llançant un advertiment al PP, l'actitud del qual no ha volgut valorar. "És una irresponsabilitat fer un pas arrere", ha sentenciat, recordant la quantitat de dones agredides que denuncien i no se senten segures.

Donades les amenaces de l'extrema dreta, el grup parlamentari socialista ha enviat a la resta de grups una proposició no de llei per a donar suport al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, a la qual Ciutadans previsiblement farà costat.