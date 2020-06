El Col·legi de Psicòlegs valencià estudia denunciar la terapeuta que comparteix informacions que qualifiquen l’OMS com a “organització terrorista”

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana abordarà en la pròxima junta directiva si presenta una denúncia deontològica contra la col·legiada que comparteix en les xarxes socials del seu centre que l’OMS és “una organització terrorista” a propòsit de la COVID-19. Segons confirmen fonts de l’organisme professional a València a eldiario.es, l’organisme valora prendre mesures per possible vulneració de la normativa col·legial contra la responsable del centre Espacio Infinito, que difonia informacions acientífiques en el seu perfil de Facebook.

Amb el títol ‘Neolengua’, aquesta clínica, que fa teràpies de validesa científica ben dubtosa, comparteix posicionaments propis de teories de la conspiració com els següents: “OMS: Organització Mundial contra la Salut. Una organització terrorista d’àmbit planetari i de caràcter mafiós i criminal. Els seus dirigents són molt perillosos”. O també: “Vacuna: injecció letal”. O aquest altre: “Pandèmia: la gran mentida. És una epidèmia amb les xifres unflades per a poder imposar mesures draconianes, terroritzar i controlar la població del món i afonar econòmicament les nacions”.

El codi deontològic que subscriuen els psicòlegs col·legiats diu en l’article 6 que “la professió de psicòleg/a es regeix per principis comuns a tota la deontologia professional: respecte a la persona, protecció dels drets humans, sentit de responsabilitat, honestedat, sinceritat envers els clients, prudència en l’aplicació d’instruments i tècniques, competència professional, solidesa de la fonamentació objectiva i científica de les seues intervencions professionals”, segons el document que figura en la web de l’organisme.

A preguntes d’aquest diari sobre si els responsables del col·legi comparteixen la informació publicada, la junta respon que “el COPCV no es fa responsable de les informacions o opinions dels seus col·legiats i col·legiades” i afig: “En aquest cas, no compartim la informació publicada en el seu web i en el perfil de Facebook”.

Els responsables del col·legi expliquen que des de l’inici de la pandèmia han implementat “totes les mesures d’higiene indicades pel Ministeri de Sanitat i el personal ha teletreballat”. “De cara als col·legiats/des, hem elaborat un decàleg de protecció davant de la COVID-19”, una informació que es pot consultar en el portal web de l’organisme.

El decàleg de mesures de prevenció inclou la rentada freqüent de mans, l’ús de màscara, la ventilació freqüent dels espais i no anar a reunions si es té febra o algun altre símptoma compatible amb el coronavirus. L’últim punt de les recomanacions insisteix a no difondre informacions no contrastades: “Recorre a fonts oficials per a conéixer l’última hora de l’evolució de la infecció i de l’estat d’alarma. Sabem que el desconeixement produeix angoixa i malestar, per això t’aconsellem que mantingues la perspectiva i que t’informes de fonts oficials, no faces cas de les mentides i, sobretot, no les difongues”.