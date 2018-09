Com es pot fer que els xiquets de València tornen a caminar pel carrer per a arribar al col·legi

“M’encanten els senyals, perquè així sabem per on es va al col·le”. Amb la innocència pròpia d’una xiqueta de sis anys s’ha pronunciat Violeta, alumna del col·legi Balmes, situat al carrer del Mestre Aguilar, a Russafa. Mentrestant, la seua germana, Noa, afig entre rialles que ella “ja se sap el camí de memòria”.

Aquest centre és un dels quatre de València que aquest curs estrena 19 rutes segures, una iniciativa de la Regidoria de Mobilitat que persegueix fomentar els desplaçaments a peu dels alumnes mitjançant la instal·lació de senyalització vertical, els suports de la qual tenen forma de llapis, i horitzontal pintada damunt les voreres, en forma de fletxes o de petjades de color groc.

Segons Míriam, mare de Violeta i Noa, la iniciativa és molt positiva: “Els fa molta gràcia, perquè saben que han de seguir els senyals per arribar al col·le, encara que les meues filles són molt menudes encara per a anar soles”.

La idea, segons conta, és coordinar-se entre diferents pares perquè cada vegada siga un el que acompanye uns quants dels alumnes dins de cada ruta.

Això sí, adverteix del risc que comporten alguns punts, per exemple, l’encreuament de Peris i Valero: “Si comences a travessar i canvia el semàfor, la mitjana per als vianants és massa menuda; hauria d’haver-hi algun policia o donar més temps per a poder travessar”.

Pas de peatons extremadament perillós. Jesús Císcar

Pilar, mare d’Anna i Ferran de sis i tres anys, també pensa que és “una bona idea, perquè des de menuts situen el camí al col·legi i interioritzen per on han d’anar”.

De la seua banda, Vicente Horcas, membre de l’Ampa del centre, ha explicat que les rutes es van dissenyar després d’un procés participatiu coordinat per l’Ajuntament juntament amb pares, professors i alumnes.

En la línia del que explicava Míriam, ha comentat que a l’octubre es posarà en marxa la figura del ‘pedibús’: “Es tracta d’un adult que quedara en un punt a què els xiquets aniran sols, i des d’aqueix punt els acompanyarà al col·legi per les rutes”.

Així, la millora dels entorns escolars ha sumat, entre maig i setembre d’enguany, 19 noves rutes escolars, així com l’adequació dels entorns dels centres educatius.

S’han establit quatre camins escolars cap al CEIP Jaume Balmes, al barri de Russafa; nou cap al CEIP Santa Teresa i Cervantes, a Ciutat Vella, i sis cap al CEIP Vicente Gaos, al districte d’Algirós.

En paraules del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “aquest impuls per fomentar una vertadera autonomia en els desplaçaments de l’alumnat del col·legi a casa i viceversa ja és palesa en l’inici del curs 2018-2019”.

L’edil ha destacat “l’aposta del govern de Joan Ribó per garantir que l’accés de l’alumnat als centres escolars es faça d’una manera més segura i lliure de fums” i ha explicat que les diferents rutes escolars traçades en els últims mesos contribueixen a expandir per tota la ciutat una iniciativa que redunda no solament en benefici dels escolars sinó de les comunitats educatives en el conjunt.

Marques de la ruta segura pintades en la vorera.

Totes les actuacions s’han dut a terme després que l’empresa Sostre, en col·laboració amb Mobilitat Sostenible, analitzara entre novembre i gener passats l’entorn dels centres escolars respectius i establira una anàlisi i propostes de solució a través dels tallers participatius amb l’alumnat i les Ampa.

CEIP Jaume Balmes

A més dels marcadors en forma de llapis i la senyalització horitzontal damunt les voreres, el Centre de Gestió de Trànsit ha executat a Russafa els canvis en els semàfors per a fer més segures les rutes.

En primer lloc, s’ha augmentat el temps de verd per a vianants en els encreuaments de Peris i Valero amb Cuba, Pere Aleixandre i Lluís Santàngel. Aquest augment de temps de verd per a vianants és fins i tot més llarg en els encreuaments de Peris i Valero amb Mestre Aguilar i amb Doctor Sumsi de 8.45 a 9.15 hores i de 16.45 a 17.15 hores, és a dir, a les hores d’entrada i eixida de l’escola. En segon lloc, s’ha augmentat la freqüència de pas de vianants en Mestre Aguilar amb Pere III el Gran, Pere III el Gran amb Pintor Salvador Abril, Literat Azorín amb Sueca, Cadis i Cuba, així com Sueca amb Puerto Rico.

Finalment, s’han instal·lat descomptadors de temps per a vianants i avisadors acústics per a persones invidents en els encreuaments de Peris i Valero amb Mestre Aguilar, Pintor Salvador Abril, Doctor Sumsi i Lluís Santàngel.

CEIP Santa Teresa i Cervantes

Les nou rutes a Ciutat Vella també inclouen la senyalització vertical en forma de llapis i els marcadors pintats en les voreres. Cal afegir, a més, que, com que la majoria de les rutes passen per una zona residencial que, per la seua condició, no disposa de passos per a vianants pintats damunt calçada, s’han afegit marcadors sobre el paviment en lloc seu per facilitar els encreuaments dels escolars.

CEIP Vicente Gaos

En el districte d’Algirós, Mobilitat Sostenible va implantar al gener del 2018 mesures de recuperació de l’espai per a vianants a la plaça del Xúquer, el canvi d’estacionament de bateria a cordó i el tall dels itineraris oportunistes del trànsit motoritzat amb la inversió de sentit d’alguns trams de carrer.

Sense oblidar que, anteriorment, s’hi havia establit el límit de velocitat a 30 km/h i el mes de juny passat es va fer un nou pas de vianants a Ramon Llull, entre els carrers Leandro Saralegui i Escultor Alfonso Gabino, cobrint així una necessitat de pas de vianants.

Així doncs, la setmana passada només quedava establir la senyalització vertical i horitzontal de les sis rutes escolars cap al CEIP Vicente Gaos.