El Comité de Gestió de Cítrics lamenta que s’importen taronges d’Egipte en plena campanya i es desmarca d’aquestes pràctiques

El Comité de Gestió de Cítrics (CGC) adverteix de les “distorsions” tan greus que s’estan produint en els mercats europeus a conseqüència de les campanyes comercials tan agressives d’Egipte pel que fa a la taronja. El comunicat té lloc arran de les concentracions que s’han anant produint al llarg d’aquesta mateixa setmana per a protestar contra la presumpta entrada de partides de taronges d’Egipte en plena crisi dels cítrics.

Si bé la patronal nacional, que representa els comerços privats responsables del 70%, aproximadament, de les exportacions de cítrics nacionals, es desmarca de les pràctiques denunciades per les associacions de productors valencians, sí que manifesta que “si això és cert, es tractaria d’uns quants contenidors que podrien haver sigut adquirits per proveïdors que operen en els mercats majoristes o per un altre tipus d’intermediaris, no d’exportadors espanyols associats al Comité”.

Manuel Arrufat, president del GCG, ha reclamat responsabilitat al sector “malgrat el possible substrat de veritat de la denúncia i davant de la gravetat de les acusacions –que afecten la reputació d’un col·lectiu amb un negoci que està lligat i que depén del bon fer de l’agricultor espanyol”. A més, ha insistit que “en les circumstàncies actuals tan difícils no convé buscar caps de turc”.

El CGC ha abordat aquesta situació i la condemna a aquest tipus de pràctiques ha sigut unànime. No obstant això, l’operació ara descrita en aquest recinte portuari podria ser només la “punta de l’iceberg d’un problema molt més gran”, descriu de manera gràfica Arrufat.

“Ho hem estat observant des de fa dues campanyes i ja ho vam advertir públicament al principi d’aquesta: en els últims temps Egipte ha anat ampliant els regadius, ha fet plantacions massives de taronges i mandarines, i ha incrementat la pressió a Europa”.